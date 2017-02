Rákay Philip is igazgatósági tag a mezőhegyesi ménesbirtokban

Hatmilliárd forintos állami tőkeemeléssel a mezőhegyesi agrárkomplexum jegyzett tőkéje 7,09 milliárd forintra nő – tudta meg a Világgazdaság. A 2004-ben privatizált, Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. néven működő volt állami gazdaságot a magyar állam tavaly novemberben vásárolta vissza 2,1 milliárd forintért.

Farkas Sándor, a mintagazdaságként működő ménesbirtok újjászervezésének összehangolásáért felelős kormánybiztos a lapnak elmondta, a tőkeemelés most kényszer volt, mivel a korábbi tulajdonos néhány éve eladta a vetőmag- és a szárítóüzemet, a takarmánykeverőt és a terménytárolókat a francia Limagren vetőmagtermelő cégnek. Az átadás időpontja idén április elején esedékes, onnantól kezdve a gazdaságnak – néhány kivétellel, amelyeket szeptemberig még visszabérelhetnek a franciáktól – nincs meg a gabonaágazat normál működtetéséhez szükséges infrastruktúrája – fűzte hozzá.

A társaság 8200 hektár szántón és 1500 hektár erdőterületen gazdálkodik. Farkas Sándor közölte: néhány növényükre még nincs szerződésük, illetve hogy 2200 hektáron hibridkukorica-vetőmag termesztését tervezik. A tavaszi vetésszerkezetet viszont alapvetően határozza meg, hogy mi lesz az őszi vetésekkel.

Tavaly novemberben a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-ben igazgatósági tag lett a korábban zenei műsorvezetőként, majd az MTV intendánsaként is tevékenykedő Rákay Philip. Farkas ezt azzal magyarázta, hogy a mintagazdaságként is működő ménesbirtok számára a turizmus fellendítése is fontos feladat. Mivel a lovassport is közel áll Rákay Philiphez, és komoly marketingtapasztalatai vannak, ezen a területen sokat segíthet a mezőhegyesi ménesbirtok felfuttatásában – írja a Világgazdaság.