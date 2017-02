Rendesen bevásárolt tavaly Mészáros Lőrinc

Már 34 ingatlana van a felcsúti polgármesternek, Mészáros nagyon sok szántót, valamint egy kultikus motort is vett 2016-ban.

Csak helyben, felügyelet mellett lehet megtekinteni, és csak kézzel jegyzetelve lehet kimásolni a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc vagyonnyilatkozatát – írja a Hvg.hu. Épp ezért hétfőn elmentek Felcsútra, ahol a vagyonnyilatkozat alapján megtudták: Mészárosnak takarékbetétben 10 millió forintja van, emellett 100 milliót forintot készpénzben tart, a korábban kölcsönadott 524 millió forint pedig még mindig a kintlévőségei között szerepel.

hirdetés

2016-ban 1,473 milliárd forint hitelt vett fel, 2014-ben és 2015-ben nem volt még adóssága. A 2015-ben vásárolt Bombardier motorja mellé vett tavaly egy Harley-Davidsont is – teszik hozzá.

Mint írják, polgármesteri munkájáért nem vesz fel fizetést, a cégei viszont megint jól fialtak: a Mészáros és Mészáros Kft.-ből és az R-Kordból 1,658 milliárd forint osztalékot vett fel, tanácsadásért pedig havi kicsivel több mint 9 milliót kap a Mészáros és Mészáros Kft.-től, amelynek 50 százalékos tulajdonosa. Mészáros a céges érdekeltségeihez kézzel írt be három tételt: az Agrosystem Kft.-t, ahol 0,01 százalékos részvényes, a Mészáros Lőrinc őstermelőt, illetve az R-Kordot, ahol 100 százalékos tulajdonos. Részvényesként a Talentis Group 50 százaléka is az övé, a Mészáros Gasztro Kft.-ben 20 százalékos részesedése van. (A felsoroltak közt nem az összes érdekeltség szerepel.)

Összesen 34 ingatlan

A Hvg.hu azt írja, Mészáros ingatlanvagyona darabra 34 tételből áll. Az üzletember 2016-ban jócskán bevásárolt, bár adhatott is el területeket, hiszen a tavaly januárban nyilvánosságra hozott bevallásban 25 tétel szerepelt, és 2016-ban 14 új területet vett. Az egyik ilyen Alcsúton van, ahol egy 47 848 négyzetméteres, kivett közforgalmi vasút besorolású terület és némi erdő lett az övé májusban, összesen 220,5 hektár szántót vett Alcsúton, Felcsúton, Etyeken és Óbaroknál, ehhez képest elenyésző mennyiségű, 15,3 hektár legelőhöz is hozzájutott Alcsúton – teszik hozzá.

Erdőt és udvart is vett Felcsúton, és Vértesacsán is szerzett egy ingatlant, méghozzá egy zárt kertet. A Vir szigeten lévő nyaralója megmaradt, ez az, ahol a Barcelona sztárja, Ivan Rakitic is vendég volt tavaly – írja a Hvg.hu.

hirdetés