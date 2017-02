Segíteni kell a munkáltatói nyugdíjbefizetéseket

A tavalyi évben – ha csak minimálisan, azaz négy százalékkal, de – még nőttek az önkéntes nyugdíjpénztárakba utalt munkáltatói befizetések, jelentette ki az Önkéntes Nyugdíjpénztárak Országos Szövetségének keddi sajtótájékoztatóján a szervezet elnöke, Kravalik Gábor. Hozzátette, miután az idei évtől a kafetéria-rendszer átalakítása miatt a munkáltatóknak már nincs lehetőségük arra, hogy kedvező adóteher mellett fizessenek be dolgozóik önkéntes nyugdíjpénztári számlájára, a szövetség munkáltatói befizetéseket elősegítő javaslatokkal kereste meg a kormányt. Kérdésünkre az elnök elmondta, a kabinet nyitott a tárgyalásokra, jelenleg is folynak az egyeztetések, s abban reménykednek, hogy még idén eredményre vezetnek a megbeszélések.

hirdetés

Annál is inkább szükség lenne a megtakarítási forma bármely eszközzel való további ösztönzésére, mert – bár pillanatnyilag nem jelent problémát a pénztárak működésében – az újonnan belépők számát meghaladja azoké, akik már nyugdíjba mentek, s így nem befizetőként jelennek meg a rendszerben, hanem szolgáltatást vesznek igénybe, azaz pénztáruk teljesít számukra nyugdíjkifizetést. Számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy a szövetség pénztári taglétszámának háromnegyedét tömörítő hat legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztárt felölelő kimutatás szerint növekszik ugyan a belépők száma, még mindig nem éri el a nyugdíjszolgáltatást igénybe vevők számát. 2014-ben 13 ezer, két évvel ezelőtt 17 ezer, tavaly pedig 20 ezer új belépőt regisztráltak a pénztárak, de ahhoz, hogy egyensúly alakuljon ki, az elnök szerint évi 40 ezer új tagra lenne szükség.

hirdetés

Addig pedig azt javasolják a nyugdíjcélú megtakarításban gondolkozóknak, hogy a január elsejétől élő százezer forint készpénzes kafetériajuttatásból szánjanak valamekkora összeget önkéntes nyugdíjpénztári befizetésre. Arra is fölhívta a figyelmet, hogy ez a százezer forint nem képez nyugdíjalapot, tehát mindenképpen érdemes pluszbefizetésben gondolkodni. Annál is inkább reális elképzelésnek tartja, hogy valamekkora összeget pluszbefizetésre szánnak az emberek, mert az utóbbi időben egyre tudatosabban készülnek a nyugdíjba menetelre anyagilag is. Jól mutatja ezt, hogy tavaly soha nem látott nagyságú összeget, több mint 72 milliárd forintot fizettek be egyéni számlájukra. Ez 11 százalékkal magasabb összeg, mint amennyit egy évvel korábban szántak a nyugdíjaskori jövedelmük emelésére. A tavalyi év utolsó negyedében pedig 40 milliárd forint érkezett a nyugdíjpénztári számlákra, ami 70 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ennek kapcsán Kravalik Gábor arra hívta föl a figyelmet, hogy bár minden évben az utolsó három hónap dobja meg a befizetéseket, a tavalyi év még ebben a sorban is kiemelkedő teljesítményt jelent. Hozzátette, nem is lehet ezen csodálkozni, mert a nyugdíjcélú megtakarítások után a befizetett összeg ötödét kivető, maximum 150 ezer forint adókedvezményt érvényesíthetnek az adózók, sokan pedig az év végén töltik fel a maximális kedvezmény mértékéig egyéni nyugdíjszámlájukat.