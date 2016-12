Spórolhatunk januárban az áfacsökkentéssel

Az év elejei adóváltozással felpöröghet a baromfihús-fogyasztás, ám a vendéglátósok nem tudják, mitévők legyenek.

Érdemes odafigyelni az újév közeledtével, hogy január 1-jétől több ágazatra is kihat az áfacsökkentés. Például érinti az élelmiszeripart, egyúttal a kereskedelmet, hogy a baromfihús és a tojás forgalmi adója 27-ről 5 százalékra csökken. A 22 százalékpontos áfamérséklődés révén az érintett termékek mintegy 17 százalékkal kerülnek majd kevesebbe, így már 2017 első napjaiban is joggal kérhetjük számon a kedvezményeket. Az Aldi arról tájékoztatta lapunkat, nem csupán az áfaváltozásból fakadó árelőnyt adja tovább a vásárlóknak, hanem 17 helyett minden érintett termék bruttó árát 22 százalékkal csökkenti. S az árcsökkentés nem akciós időszakra vonatkozik: az áruházlánc hosszabb távon garantálja vásárlóinak az érintett 31, kizárólag magyar beszállítóktól származó termék alacsonyabb árát. Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója a döntést úgy indokolta: a vásárlók rendkívül pozitívan reagáltak arra, hogy a 2016-os év elejétől – ugyancsak az áfacsökkentéssel szinkronban – 22 százalékkal leszállították a sertéstőkehús bruttó árát. Ennek hatására már az első néhány hétben megnőtt a kereslet a sertéshús iránt, a baromfihús esetében hasonlót remélnek a magas minőség és a legjobb ár/érték arány fenntartásával.

– A Lidl Magyarország is módosítja árait 2017. január 1-től az áfacsökkentésnek megfelelően, sőt azt meghaladóan is – közölte lapunkkal Tőzsér Judit, a társaság pr-vezetője. Mint mondta, az adóváltozás által érintett baromfihús és tojás polci árcsökkenésének mértéke legalább 22 százalék, de lesz olyan baromfi, melynek ára 25 százalékkal mérséklődik. Példaként említette, hogy a friss egész csirke kilónkénti ára 789-ről 599 forintra, a fél kilós friss csirkemellfilé 1049-ről 799 forintra esik vissza, a szintén félkilós csirkecombfilé pedig 799 helyett 599 forintba fog kerülni. A Lidl előrebocsátotta, az extrakedvezményekkel a beszállítóknak és vevőknek egyaránt szeretnének minél nagyobb mértékben segíteni. Az áruházlánc olvasatában az adóváltozás jótékony hatása, hogy növeli a keresletet, a tisztességesen működő vállalkozások számára pedig egyenlő versenyfeltételeket teremt. Több fogyhat csirkéből és pulykából az áfacsökkentés és a fogyasztói árak mérséklődésének hatására, akár 5 százalékkal is nőhet a baromfihús-fogyasztás a következő év elejétől. A növekvő kereslet miatt a termelők szintén nyerhetnek az intézkedéssel, amely a szektor dinamikus fejlődéséhez és fehéredéséhez vezethet.

Kiterjed az adóváltozás az élelmiszeripar és a kereskedelem mellett a vendéglátóiparra is: január 1-től az étkezőhelyi vendéglátásban az ételek és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok forgalma esetében 27 helyett 18 százalékos áfakulcsot kell alkalmazni. Az ágazatra a mostani 9 után 2018-ban további 13 százalékpontos adócsökkenés vár, így két éven belül 5 százalékra mérséklődik az éttermi vendéglátás áfakulcsa. Még odébb van a második lépcsőfok, de így is épp elég nagy fejtörést okoz a vendéglátóknak, hogy mitévők legyenek idén szilveszterkor, amikor a december 31-én megkezdett ünnepi vacsora számláját a vendég a hajnali órákban, már január 1-jén akarja kiegyenlíteni. Érdeklődtünk több fővárosi és vidéki egységnél, ötcsillagos budapesti szálloda étterménél ugyanúgy, mint szegedi, győri kisvendéglőben, Balaton-parti fogadóban. Általános meglepetésre a többség még most is tanácstalan. Karácsony óta arra várnak, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztázza az eddig kérdéses részleteket, ez azonban elmondásuk szerint nem történt meg. A megkérdezett tulajdonosok vagy ügyvezetők név nélkül arról beszéltek, hogy valószínűleg marad minden a régiben, az eddigi üzletmenet szerint, egészen addig, amíg a hatóság nem javasolja a 2017-es szabályok alkalmazását 2016 utolsó napján. Vagyis még az óévben megkezdett étel-ital fogyasztása esetében – ide sorolják a szilveszteri bálokat, gálákat, vacsorákat – 27 százalékos áfát számolnak a hajnali órákban is, és csak utána, január 2-től térnek át a 18 százalékos kulcsra.

A hajrában is bőséges a kínálat; aki kimozdulna otthonról, de még nem döntötte el, hol töltse el az év utolsó estéjét, nem marad le semmiről. Ahol nagy szállodák négy-öt fogásos menüt, vagy épp büfévacsorát kínálnak korlátlan bor-, sör-, üdítő-, ásványvíz- és kávékínálattal, ott a belépődíj 25-50 ezer forint is lehet fejenként. Ezeknek az exkluzív báloknak természetesen a pezsgős koccintás mellett elmaradhatatlan kellékei a revütáncosok, az élőzene és a sztárfellépő. Ha nem tudjuk, vagy nem akarjuk megfizetni a luxust, hasonló élményeket nem csak vidéken gyűjthetünk visszafogottabb pompa mellett fejenként 8-10 ezer forintért is. Így az élőzenéről és az éjféli menüről sem kell lemondanunk, a jelentős eltérés főként az italkínálat és a fellépők tiszteletdíja közti különbségekből adódhat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 30.