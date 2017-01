Stabilizálódtak az olajárak

Máris érzékelhető a nemzetközi olajpiacon, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC), illetve több szervezeten kívüli olajtermelő ország, így például Oroszország a decemberi megállapodás szerint igyekszik visszafogni a kőolaj-kitermelést – tudtuk meg az Erste Bank olajipari elemzőjétől. Pletser Tamás elmondta: jócskán csökkent például a szaúdi és az iraki kitermelés, és – ugyan főként a hideg időjárás miatt, de – az orosz kihozatal is alacsonyabb a korábbinál. Elégedetten nyilatkozott a termeléscsökkentési megállapodás végrehajtásáról a szaúdi és az orosz energiaügyi miniszter is.

hirdetés

Emlékezetes: az OPEC-tagok decemberben nagyjából napi 1,2 millió hordónyi termeléscsökkentésről állapodtak meg, amit januártól léptettek életbe, bár akkor Szaúd-Arábia és Irak is jelezte, hogy az Ázsiába tartó szállítmányait januárban még nem korlátozza. Az olajkartell egyeztetett a független olajexportőrökkel is, remélve, hogy követik őket a termeléskorlátozásban. A szervezet összesen napi 600 ezer hordó csökkentést várt a kartellen kívüli olajexportőr államoktól. Ugyanakkor egyezség született arról is, hogy idén, az első negyedévben újabb csúcstalálkozót szerveznek az OPEC-tagok a független termelők részvételével, hogy áttekintsék az önkorlátozás eredményeit. Az olajtermelés visszafogásának fő célja a kőolaj árának emelése.

Pletser Tamás úgy látja: a termelés visszafogása következtében máris stabilizálódtak az olaj jegyzésárai a nemzetközi piacon. Így idén átlagosan 50-55 dolláros hordónkénti árakra lehet számítani az Európában referenciafajtának tekintett Brent típus esetében. Ez pedig azt vetíti előre, hogy – abban az esetben, ha a dollár árfolyama nem szökik a magasba, amire manapság nincs kilátás – Magyarországon a mostani üzemanyagárakkal lehet számolni. Így az elkövetkező hónapokban legfeljebb 5-10 forintos áringadozás várható. A 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 368 forint, a gázolajé pedig 375 forint. Az autósok ugyanakkor 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között.

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 23.