Szenvednek az online kassza miatt a taxisok

Országszerte mintegy 23 ezer új vállalkozónak kellett beszereznie az online kasszákat januárig: köztük vannak a járműszervizek és az alkatrész-forgalmazók, a pénzváltók, a plasztikai sebészek, de a konditermek, diszkók, a ruhatisztítók és a masszőrök is. A legnagyobb számban azonban a taxisokat kötelezte erre a kormány, hiszen összesen kilencezernél is több sofőr dolgozik az országban.

hirdetés

A lapunk által megkérdezett taxisok teljesen feleslegesnek tartják a készüléket. Eddig is pontos utazási és pénzforgalmi adatokat rögzítettek, ráadásul az új kasszákat be sem lehet építeni a kocsikba – az urh-rádiós rendszer, a taxióra és a gps mellé –, így a legtöbben a kesztyűtartóban szorítottak neki helyet.

– Mivel nem lehet rögzíteni, eddig kétszer keltem ki éjjel az ágyból, hogy az utcán hagyott kocsimból kivegyem az ott felejtett kasszát. Ráadásul eddig is pontosan nyomon lehetett követni a fuvarokat, a kasszával pedig nem. A taxióránál kinyomtatom a bizonylatot, ezen pedig megtalálható, hogy mikor indultunk, hány kilométert mentünk, mikor végeztünk, és a pontos összeget is feltünteti – mondta egy neve elhallgatását kérő sofőr. A probléma tehát az, hogy a kassza önmagában nem tud tételes kimutatást adni a megtett kilométerekről és a tarifáról, azaz jóval kevesebb információval szolgál, mint az eddigi, taxióra által kinyomtatott bizonylat. Ez fogyasztóvédelmi szempontból aggályos.

Több szabályon változtatna az érdekképviselet

– A sofőröknek az sem tetszik, hogy az adatforgalomhoz szükséges internetért túlzottan magas díjat is fizetniük kell, ami jelenleg havonta 1900 forint. Azaz a hetente változó üzemanyagárak mellett a rezsiköltségek is emelkedtek. Mindkét problémát jeleztük a nemzetgazdasági tárcánál, és azt szeretnénk elérni, hogy a viteldíjjelző bizonylatát és az online nyugtát együtt adja ki a gép. Azt is szeretnénk, ha csökkenne az adatkártyák havi díja. Javaslatainkkal jelenleg is foglalkoznak a tárcánál – mondta lapunknak az Országos Taxisszövetség elnöke. Metál Zoltán szerint egy nonstop közértben folyamatosan működik a gép, és folyamatos az adatkommunikáció is, egy taxi esetében azonban – ahol lehet, hogy csak napi öt fuvart bonyolítanak – indokolatlanul magas ennek a díja.

Az átlagosan 170 ezer forintba kerülő készülékhez november végéig lehetett 50 ezer forintos állami támogatást igényelni, ha valaki lemaradt, annak az egész összeget állnia kell. Úgy tudjuk, néhány ezer lehet azoknak a száma, akik ezért rosszul jártak. A másik probléma abból adódik, hogy a taxisok előre programozott készüléket kaptak a forgalmazóktól, amely egy helyen kezeli a készpénzes, a csekkes és a bankkártyás fizetést is. Ha valaki ezen változtatni szeretne, és külön gyűjtőben kezelné a fizetéseket, csak a forgalmazó segítségével tudja átállítani a rendszert. Ez azonban akár több ezer forintba is kerülhet.

hirdetés

Nyolcvan százalékuk üzemelteti az új eszközt

Az elmúlt év utolsó napjaiban főleg a taxisok és a pénzváltók vásároltak online pénztárgépet, az autószerelők és a ruhatisztítók inkább az áfás számlaadást választották – írta meg a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva a Világgazdaság. Az adatok azt mutatják, hogy a január 1-jei határidőig összesen több mint 3300 online kasszát helyeztek üzembe az autó- és a motorszervizek, illetve az alkatrész-kereskedők. Az autószerelők mintegy fele viszont nem vett online pénztárgépet, mert fix ügyfélkörük miatt könnyebben azonosítják az adóhatóság ellenőreit, és nekik adnak áfás számlát. A lap szerint a taxisok mintegy 80 százaléka már üzemelteti az új eszközt, és a cégnyilvántartás szerint pénzváltással foglalkozó 213 cégből 173 már használja az online kasszát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előzetesen mintegy 27 ezer érintettel számolt, végül 23 ezer társaságnak küldtek figyelmeztetőt a kasszák beszerzésével kapcsolatban. A Világgazdaság szerint 5600-an jelezték, nem fognak pénztárgépet venni, inkább áfás számlát adnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 09.