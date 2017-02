Szigorodik az eredetiségvizsgálat

Több éve eltörölt szabály újjáélesztésével készül szigorítani a kormány a gépjárművek eredetiségvizsgálatán. A szakmai szervezetek már évek óta kongatják a vészharangot, mivel a jelenlegi ellenőrzési rendszer egyáltalán nem jelent megfelelő garanciát, logikátlan és életszerűtlen. Pedig nem olcsó mulatság, hiszen az eredetiségvizsgálat ára 17-20 ezer forint között mozog egy személyautó esetében. Sőt cinikus az egész rendszer, hiszen míg Magyarországon minden egyes autó adásvétele alkalmával új eredetiségvizsgálatot kell végezni, a külföldről behozott személygépkocsi esetében erre egyelőre nincs szükség. – Ha veszek öntől egy autót, akkor eredetiségvizsgálatot kell végezni rajta, ha másnap visszavásárolja tőlem, akkor ismét ki kell fizetni a díjat, és újra el kell készíteni az ellenőrzést. Ám a külföldről behozott autók esetében nem kell ilyen vizsgálatot elvégezni – mondta lapunknak Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) ügyvezető elnöke. A szervezet már korábban is el akarta érni, hogy az import gépjárművek esetében is készüljön eredetiségvizsgálat. – Javasoltuk azt is, hogy ha ez esetleg formailag nem kivitelezhető, mert például uniós előírásokat sért, akkor nevezzük környezetvédelmi ellenőrzésnek a vizsgálatot – közölte a szakember. A gépjárműpiac legfertőzöttebb részét ugyanis a visszatekert óraállású, külföldről behozott, ismeretlen eredetű gépjárművek alkotják.

Néhány hét múlva tárgyalja az eredetiségvizsgálat jelenlegi rendszerét megreformáló jogszabálytervezetet a Miniszterelnökség – tudta meg a Vezess.hu. Az autós portál szerint a külföldről behozott autók számára kötelezővé tennék az eredetiségvizsgálatot még a magyar rendszám rákerülése előtt. Emellett a kormány kötelezővé tenné a vizsgán az alvázszám és a másodlagos azonosítónak számító adattábla vegyszeres vizsgálatát is. Ennek segítségével ki lehetne szűrni a manipulált alvázszámú kocsikat, illetve az igen gyakori áthegesztéseket is, amikor egy másik autó alvázszámát tüntetik fel. Tervek között szerepel a jelenleginél sokkal alaposabb dokumentáció, amelynek során a külföldi gépjárművek forgalmi engedélyét be kellene szkennelni, vagyis lényegében valósághűen lemásolni. Ezenfelül a javaslat kötelezővé tenné a kilométeróra-állás és az alvázszám lefotózását, valamint képek készítését a járműről, majd mindezt fel kellene tölteni egy online adatbázisba.

Az eredetiségvizsgálat mellett a kilométeróra-állások regisztrálása sem működik megfelelően hazánkban. Magyarországon ugyanis csak tulajdonosváltás esetén és a műszaki vizsgák során kell ezt az állást rögzíteni. Erdélyi Péter szerint ez túl ritka, hiszen műszaki vizsgák 2–4 évente vannak, tulajdonosváltás pedig csak alkalomszerűen. – Szeretnénk elérni, hogy a szervizek is jogosultak és kötelesek legyenek az óraállás rögzítésére, de közúti ellenőrzéseken és a biztosítási események során is kötelező legyen feljegyezni a kilométeróra állását – közölte az MGE ügyvezető elnöke. A jelenlegi rendszer ugyanis könnyen kijátszható, amire sok példa akad.

Kelendő az új autó Januárban 6418 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, 15,3 százalékkal többet, mint tavaly ugyanebben a hónapban. Az MGE adatai szerint a januári számok annak ellenére jelentősen meghaladták a tavalyi hasonló időszak eredményét, hogy a kemény tél nem kedvez a gépjármű-értékesítésnek. Ez azt vetíti előre, hogy idén is folytatódik a növekedés. Így a szervezet kissé felfelé módosította a korábbi előrejelzését, szerinte idén várhatóan 102 ezer új személygépjárművet helyeznek forgalomba. A magánvásárlók inkább a használt autók kínálatából elégítik ki igényeiket, bár valószínűsíthető az is, hogy a céges vásárlások egy része valójában magáncélú; csupán az általános forgalmi adó visszaigénylése miatt kerül az adott autó céges vásárlási körbe.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 03.