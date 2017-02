Szigorúbb szabályozás kell a trükközés ellen

Szigorúbb szabályozással kell biztosítani a megfelelő élelmiszer-minőséget az Európai Unióban, egyúttal szemléletformálásra van szükség a tudatos vásárlás elősegítése érdekében – mondta Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna esti műsorában.

Az államtitkár szerint tisztesség kérdése, hogy a gyártók minden országban ugyanolyan minőségű termékeket hozzanak forgalomba, egyúttal felháborítónak nevezte, hogy a magyar boltokban ugyanannak a gyártónak egyes terméke gyengébb minőségű, mint a nyugati országokban.

Zsigó Róbert utalt arra, hogy a magyar hatóságok laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatoknak vetettek alá számos – osztrák és a magyar boltokban is kapható – terméket, az ellenőrzések pedig igazolták, hogy egyes árucikkek itthon gyengébb minőségűek, de előfordultak mennyiségi különbségek is. Az államtitkár felháborítónak nevezte az eltéréseket és jelezte, hogy egyes esetek akár a tisztességtelen piaci magatartás fogalmát is kimeríthetik.

Hozzátette, hogy a kormány az elmúlt években nemzetközi fórumokon is fellépett az élelmiszer-minőség ügyében, szigorította a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2014-ben indított Szupermenta programja pedig erősíteni kívánja a fogyasztói tudatosságot.

Az eltérő minőségű élelmiszerek ügyben az Európai Bizottság is vizsgálódik, és várhatóan lépéseket is tesz a helyzet rendezésére, a kormány pedig a jövőben is kiáll a hasonló problémák megoldása érdekében – tette hozzá az FM államtitkára.