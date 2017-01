Telefoncéget alapított az agrárkamara

Telekommunikációs szolgáltatást indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK): a BirtOkos névre keresztelt szolgáltatás különlegessége, hogy nem egy piaci távközlési társaság flottacsomagjáról van szó, hanem egy önálló távközlési társaság üzemeltetéséről. A szolgáltatás infrastrukturális alapjait egy a területen korábban már ténykedő társaság, a Magofon Kft. tavaly júniusi felvásárlása után a NAK Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. biztosítja. A társaság a Netfone Telecom Kft.-vel áll szerződésben, amely egyébként 2014 óta biztosít Magyarországon teljes körűen mobiltelefon-, valamint mobilinternet-szolgáltatást lakossági és üzleti előfizetőknek. Természetesen nem maradnak szolgáltató nélkül azok sem, akik a Magofonnal kötöttek szerződést az akvizíció előtt, őket ugyanis a Netfone veszi át.

Lapunk információi szerint az agrárkamara tagjai a piacinál jóval kedvezőbb díjcsomagok közül választhatnak, ráadásul a szolgáltatási díj egy részét le lehet majd írni az éves kamarai tagdíjból. A tarifák közös jellemzője, hogy csoporton belül díjmentes hívást tesz lehetővé, valamint az előfizetők a NAK 650 fős falugazdász-hálózatával is ingyenesen beszélhetnek. Az agrárkamarai tagok előfizetésenként legfeljebb öt sim kártyára jogosultak. A NAK várakozásai szerint 2017 végéig több ezer új ügyfél csatlakozhat a BirtOkos szolgáltatáshoz.

Az agrárkamara a távközlési szolgáltatást kizárólag saját tagjai számára kívánja elérhetővé tenni, így elképzelhető, hogy a szervezethez több egyéb tevékenységű vállalkozás csatlakozni próbál majd. Ebből a szempontból is figyelemre méltó, hogy nemrég a NAK egy pontatlan levele miatt több ezer olyan vállalkozás is a szervezet tagjává válhatott, amelynek főtevékenysége nem mezőgazdasági jellegű. A helyzet rendezésére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ugyan kiadott egy állásfoglalást, amely szerint az agrárkamarai tagság feltétele továbbra is a mezőgazdasági főtevékenység, de nem kizárt, hogy lesznek, akik éppen erre alapozva változtatnak majd a cégbejegyzésen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 21.