Titkolóznak a jegybanki alapítványok

Bár összesen 437 különféle tartalom – cikk, videó és dokumentumfilm, valamint egyéb multimédiás tartalom – megjelentetését vállalta az általa kezelt honlapokon a New Wave Kft. a jegybank 267 milliárd forintból létrehozott alapítványaival kötött szerződésekben, az Optima Befektetési (OB) Zrt. tájékoztatása szerint mindössze 313 cikk, film és más tartalom készült el. (Az OB Zrt.-t a jegybanki alapítványok hozták létre, hogy számviteli, befektetési tevékenységüket támogassa.) Pedig igyekezhettek volna jobban is, hiszen nem kis összegbe, 432,3 millió forintjukba került 2015-ben mindez az adófizetőknek. Az Optima tájékoztatása szerint a hat jegybanki alapítvány pályázat útján döntött az alapítványonként 70 és 72 millió forint közötti összeg odaítéléséről. A szerződésekben tételesen szerepel, hogy mely tartalomból mennyit kell létrehozni és megjelentetni a – sokak által a Matolcsy-unokatestvér, Szemerey Tamás érdekeltségének vélt – New Wave által kezelt honlapokon.

hirdetés

hirdetés

Így például 70 videofilmet, 8 dokumentumfilmet, 12 animációs videót kellett volna megjelentetni az interneten, az Optima tájékoztatása szerint azonban összesen csak 68 videó készült, amelyből 29 volt dokumentumfilm. Vagyis kevesebb film készült el, mint amennyi a szerződésben szerepelt, dokumentumfilmből viszont több. Hogy animációs videó végül is készült-e, az nem világos. Az azonban biztos, hogy a vállalt 90 különböző videó helyett mindössze 68 készült el.

Ha az írásos tartalmakat nézzük, ott sem egyeznek a számok. A szerződésekben 272 cikk készítését vállalta a New Wave, az Optima szerint viszont csak 232 írás készült el. A multimédiás nagyriport kategóriájában – amelyet az Optima a digitális újságírás leginnovatívabb műfajának nevez – majdnem sikerült teljesítenie a cégnek a vállaltakat, hiszen az ígért 11-nél csak 1-gyel kevesebb nagyriport készült el.

A kapott tájékoztatás szerint egyetlen vállalást teljesített túl a New Wave, az ígért egy szakmai blog és tudásbázis helyett három ma is működő blogot (internetes napló és weboldal) indítottak. Ezzel szemben az ígért tíz vitarovatból egy sem készült el. Tizenhárom tanulmány elkészítéséről is szó volt a szerződésekben, de ezek közül sem született meg egyetlenegy sem. Ugyanez a helyzet a húsz térképes vizualizációval: ezek elkészültéről sincs szó az Optima tájékoztatásában. Mélyinterjúból is ugyanennyit ígértek, de ezeknek nyomuk sincs.

Miután a videók költségvetésével kapcsolatosan filmes szakemberektől korábban azt az információt kaptuk, hogy azok gyártása a feltételezettnél olcsóbban is megoldható, szerettünk volna részletes adatokhoz jutni. Tudni szerettük volna, hogy mely tartalom (videofilm, cikk stb.) elkészítéséhez milyen eszközöket, mennyi időt, mennyi emberi munkaórát használtak föl. Azaz tételes elszámolást szerettünk volna kapni mind a 437 ígért tartalomra vonatkozóan. Közérdekűadat-igénylésünkre ezzel szemben csak alapítványonként összesített adatokat (grafikai tervezés, útiköltség, szállásdíj, eszközbérlés, újságírás, videogyártás, szakértői díjak stb.) kaptunk. Az információs törvényre hivatkozva tagadták meg a részletes adatokat. Annyi mindenesetre kiderült, hogy a legnagyobb összeget a videógyártás címén számolták el.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.30.