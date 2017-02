Tömeges tiltakozás és bankper a Markó utcában

Egész napos korrupcióellenes tüntetést szerveztek civil szervezetek az UniCredit Banknak Falus Zsolt ellen, a bank jó hírnevének megsértése miatt indított perének első napjára a Fővárosi Törvényszék elé. Már jó fél órával a fél tizenegykor kezdődő tárgyalás előtt nagy tömeg gyűlt össze a bíróság Markó utcai bejárata előtt. Sokan be is jutottak az épületbe, s így nagyobb terembe kellett áthelyezni a tárgyalást, de még így is legkevesebb száz ember szorult a folyosóra a tárgyalóteremből.

hirdetés

A tárgyaláson a felperes UniCredit Bankot képviselő ügyvéd elmondta, hogy a Hír TV műsorában elhangzottak miatt indítottak pert Falus Zsolt ellen. A bank három pontban kifogásolta a televízióban elhangzottakat. Először, hogy Falus Zsolt arra a műsorvezetői kérdésre, hogy nehezen képzelhető el egy bank fölszámolása, azt válaszolta, nem is erről van szó, egyelőre végrehajtás folyik a bank ellen. Második kifogásolt pont szerint Falus úgy véli, a bank azzal tévesztette meg, hogy ingatlana a fedezete az általa fölvett hitelnek, holott eredetileg sem az ingatlan volt a kölcsön fedezete. Harmadszor a bank Falusnak azt a kijelentését kifogásolta, hogy a kockázatkezelés miatt különböző biztosítékok tartoztak a szerződéshez, s így a bankot akkor sem éri veszteség, ha az adós bedől. Egyúttal kérte a bank, tiltsák meg az ügyfélnek, hogy a kifogásolt interjút ismételten nyilvánosságra hozza. Megkeresésünkre az UniCredit sajtóosztálya közölte, miután a per még folyamatban van, nem kívánják kommentálni.

Falus Zsolt kérte a kereset elutasítását, mert véleménye szerint sem a kifogásolt részletek, sem az egész interjú nem alapozza meg a bank keresetét. Véleménye szerint a bank célja a perrel, hogy korlátozza szólásszabadságban és a vélemény nyilvánításban. Annál is inkább, mert a Bankcsapda civil szervezet vezetőjeként sem tud megnyilvánulni a per indítása óta, mert nem keresi a média.

A bírónő elmondta, az ő feladata, hogy megállapítsa, a Falus Zsolt által mondottak tényállítások vagy vélemény nyilvánításnak minősülnek. Amennyiben azok a tényállítások, akkor Falus Zsoltnak kell bizonyítani azok valódiságát. Végül a tárgyalást elnapolta.

Miközben a tárgyalóteremben egymást és a bírónőt hallgatták a pereskedők, az épület előtt folyamatosan nőtt az emberek száma. A per befejeződésének idejére már több száz fősre szaporodott tömeg miatt a rendőrség lezárta a Markó utca bíróság előtti szakaszát.

hirdetés

A tüntetést szervező civil szervezetek huszonkét pontban foglalták össze követeléseiket. A szónokok többek között arról beszéltek, hiába állítja a kormány, hogy megmentették a devizahiteleseket, a mostani tömeg is mutatja, szó sincs arról. Követeléseik között említették, hogy korrupciómentes országot szeretnének, valamint a nép valódi érdekeit képviselő kormányt. De szorgalmazták a végrehajtások és kilakoltatások azonnali beszüntetését is. Jóvátételt kértek a tönkrement devizahiteleseknek, valamint teljes körű és jól működő fogyasztóvédelmet. A követelések között szerepelt a banki visszaélések tisztességes elszámoltatása is, illetve hogy a magyar érdekeket kiszolgáló bankrendszer jöjjön létre. De tisztességes és európai adórendszer bevezetését is szükségesnek látják, s szerintük elengedhetetlen a pártatlan igazságszolgáltatás megteremtése. A szónokok emellett nemzeti oktatást, emberhez méltó egészségügyi szolgáltatást, jól felszerelt kórházakat követeltek, illetve európai béreket, minőségi életet biztosító nyugdíjakat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 15.