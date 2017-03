Tovább burjánzik a magyar adódzsungel

Továbbra is az adófajták dzsungelének számít Magyarország: a tavalyi évhez képest idén mindössze eggyel csökkent az adónemek száma Magyarországon, vagyis jelenleg 59-féle közteherből finanszírozza a kormány a költségvetést. Pedig Matolcsy György nemzetgazdaságiminiszter-jelöltként egy tévéműsorban a 2010-es választások után még azt mondta, 12-16 adónemet kell eltörölni, és 2012-ben is azt ígérte, hogy 2013-tól 51 lesz belőlük.

hirdetés

Bevétel szempontjából továbbra is az általános forgalmi adó (áfa) a listavezető, mintegy 3300 milliárd forintot generált 2016-ban – közölte lapunkkal a Jalsovszky Ügyvédi Iroda. Fehér András, az iroda vezetője hozzátette, a rekordmagas, 27 százalékos sarcot a szociális hozzájárulási adó és a személyi jövedelemadó követi. Tavaly óta megszűnt az alapvetően a kamattámogatott hitelekhez kapcsolódó hitelintézeti járadék, és kivezették a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulását. Ez utóbbit az Európai Bizottság uniós jogba ütközőnek minősítette, a kormány ezért látta jobbnak teljesen megszüntetni. Az újonnan bevezetett turizmusfejlesztési hozzájárulás esetében még várható csörte Brüsszellel. Ez a már kihirdetett adónem ugyanis 2018 elejétől lép majd hatályba, éppen azon a napon, amikor az idén még 18 százalékos áfamérték alá tartozó éttermi szolgáltatások adókulcsa ötre csökken. Az új adót viszont pont ugyanebből a szolgáltatáskörből származó nettó bevételre kell fizetni, négyszázalékos mértékkel. Ez azonban több szempontból is sértheti az unió áfairányelvét, ezért várhatóan a bizottságnak is lesz még néhány megjegyzése.

Az ügyvéd szerint a fentieken kívül az idei adószerkezet semmilyen lényegi eltérést nem mutat a tavalyihoz képest, és ezen a rekordalacsonnyá, kilencszázalékossá vált társaságiadó-mérték sem változtat. Továbbra is velünk élnek a szinte kimutathatatlan bevételt produkáló adónemek, így például a háztartási alkalmazottak után fizetendő adó, amely 2016-ban sem hozott 32 millió forintnál több bevételt az államkasszának. Az iroda szerint előrelépés viszont a munkabért terhelő adók mérséklése, így a szociális hozzájárulási adó ötszázalékos csökkentése remélhetőleg hozzá fog járulni a gazdaság kifehérítéséhez. A tapasztalat azt mutatja, sok adó mellett is működhet sikeresen egy ország. Ausztráliában például 127, az Egyesült Államokban 97-féle közteher van. A magyarországi adófajtákat áttekintve azonban úgy tűnik, ezek racionalizálása, egyes adók kivezetése nagyban hozzájárulhatna a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentéséhez, a gazdaság fejlődéséhez, miközben az államháztartás szinte meg sem érezné elvesztésüket.

hirdetés

Egyébként nem minden, az állam irányában fennálló fizetési kötelezettség tekinthető adónak. Vannak olyanok, amelyek közvetlenül meghatározott szolgáltatásokra vagy előnyökre jogosítanak – ezek nem adók. Így például az eljárási vagy az autópálya-használati díj sem az. A társadalombiztosítási járulékok sem adók, mert mértékük elvben igazodik az értük kapott szolgáltatáshoz. A bírságok, pótdíjak és egyéb szankciók sem minősülhetnek adónak, még ha ilyen érzése van is az egyszeri befizetőnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 16.