Tovább drágulhatnak a vajtermékek

Alaposan elszaladt a vaj ára az elmúlt egy évben, a drágulás mértéke 15 és 88 százalék közé tehető. A Magyar Nemzet – nem teljes körű, de többféle üzletben végzett – felmérése szerint jelenleg a „legdrágább”, 100 grammos kiszerelésű vaj a most 309 forintos fogyasztói áron kapható Magyar vaj elnevezésű termék. Ugyanez a vaj tavaly januárban még csak 269 forintba került, azóta 15 százalékkal drágult. A Bakony vaj jóval olcsóbb, 239 forintért lehet most beszerezni. A Tolle teavaj viszont a tavalyi 249 forintról drágult mostanra 16 százalékkal, 289 forintra. A jelenleg legolcsóbbnak talált Spar vaj 179 forintba kerül.

A nagyobb kiszerelésű termékek közül 759 forintos árával a 200 grammos Lurpak dán vaj számít a legdrágábbnak. A Lurpaknál még a 250 grammos Ammerlander márkázott vajhoz is alacsonyabb, 469 forintos áron juthatunk hozzá. A 200 grammos Dublin Dairy ír vajért 599 forintot kell fizetni, ugyanannyit, mint a Meggle márkázott vajért is. Utóbbit tavaly januárban még 319 forintért adták, ami azt jelenti, hogy alig több mint egy év alatt 88 százalékkal drágult.

A fogyasztók számára már most is drága a vaj, pedig az áremelkedés a tejpiac „helyrerázódásával” együtt folytatódik – hívták fel a figyelmet a lapunknak nyilatkozó szakértők. A nyers tej literenkénti termelői átlagára 91,92 forint volt idén februárban, ami 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A vaj kilogrammonkénti feldolgozói értékesítési ára pedig 8 százalékkal, 1376 forintra nőtt idén februárra egy év alatt. A magyar és a német értékesítési árszint 2010 óta csak tavaly karácsony előtt találkozott, 1400 forint körüli árszintnél. Egyébként 2010 óta nemcsak a német, hanem a lengyel, de még az új-zélandi vaj is jóval olcsóbb volt, mint a magyar. Az Európai Bizottság adatai szerint a vaj jegyzésára az árutőzsdéken néhány hete lejtmenetben van. Magyarországon ezzel szemben az értékesítési ár továbbra is emelkedik. Ennek ellenére szó nincs a vaj áfacsökkentéséről, noha Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter több tejtermék – a friss tej és egyes sajtféleségek – általános forgalmi adójának várható csökkentéséről beszélt a napokban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.28.