Trump után zuhant az aranyárfolyam

Biztatóan kezdődött az idei év az arany árfolyama számára, a nyár közepére egészen 1370 dollárig jutott. A brexitnépszavazás után nem tudta megtartani ezt a szintet, majd hosszú hónapokig tartó oldalazás következett. „November elején az amerikai elnökválasztás újabb löketet adott, nekiugrottunk az 1400 dollár környékének, de nem sikerült följebb kerülni” – közölte Schmidt Kálmán, a Magyar Aranypiac ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a tőzsdén alapszabály, hogy ami nem tud emelkedni, az zuhan, ez az arany árfolyamára is igaz volt. November eleje óta drasztikusan csökkent, szinte elolvadt az idei éves nyereség, de még 5-6 százalék pluszban van az év kezdetéhez képest, most stabilizálódni látszik az árfolyam 1130 dollár környékén. Ha ezen a támaszszinten megkapaszkodna az árfolyam, majd ismét emelkedésbe tudna kapcsolni, akkor 2017 első fele a fölfelé haladásról szólhatna. Ha elesik ez a támaszszint, akkor nagy valószínűséggel 1050 dollár környékére, azaz a 2015 év végi mélypontra süllyed majd az árfolyam. Ha még ez is elesik, akkor hamarosan akár 1000 dollár alá is csökkenhet az arany ára.

„Nem szabad azonban pesszimistának lenni, legyünk bizakodók, az idei első félév optimizmusra ad okot. A több évig tartó csökkenő trend egyértelműen megtört, emelkedő tendencia indult el, ez nem a véletlen műve. A világban olyan események zajlottak, olyan politikai változások történtek, amelyek mind befolyásolják a számokat. Az euroszkeptikus erők 2017-re várható térnyerése minden valószínűség szerint növelni fogja az arany árfolyamát, hasonlóan az idei év első feléhez” – tette hozzá Schmidt Kálmán.