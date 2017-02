Újabb milliárdos csalás a láthatáron

Egy óbudai székhelyű cég hónapok óta nem fizeti ki ügyfeleit, miután mesés hozam ígéretével milliárdokat csalt ki tőlük. A jegybank vizsgálódik, a rendőrség nem lépett az ügyben.

Hiába kapják sorra a jegybanki büntetéseket az engedély nélkül működő szolgáltatók, sokan közülük még mindig nem veszik elég komolyan a figyelmeztetéseket és a tiltásokat. Miért is tennék, ha a károsultak rendőrségi feljelentését is megúszhatják? Legalábbis ez derül ki abból a piramisjáték-gyanús ügyből, amelyet a Blikk szellőztetett meg először. A lapot felkereső károsultak szerint egy óbudai székhelyű cég hosszú hónapok óta nem fizeti ki az ügyfeleit, hiába kérik vissza a pénzüket. Az egyik pórul járt ügyfél elmondta: 2014-ben szédületes, 40 százalékos éves kamatot ígért neki a cég a befektetésért cserébe, ezután pedig rendszeresen kapott kimutatást arról, hogyan fial a pénze. 2016 februárjában az ügyfél jelezte, hogy márciusban lejár a futamidő és kivenné a pénzét, de azóta is csak hitegetik azzal, hogy megkapja a megtakarítását. Közel 200 becsapott ügyfélről lehet szó, akiknek követelése eléri a tízmilliárd forintot. Információink szerint egyébként a cég neve FX Loop Investment Kft., amely egy korábbi vállalkozásból alakult át 2013-ban. Főtevékenységként üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadással foglalkoznak. Egy ideje már egy bizonyos Vida Sándor tatai lakos többségi tulajdonában áll a társaság. Utolsó elérhető mérlegük szerint 2015-ben 2,8 milliós árbevétel mellett 23 milliós veszteséget halmoztak fel.

Egy közelmúltbeli ügyfélbejelentés alapján már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is értesült arról, hogy a gyanú szerint a cég klasszikus piramisjátékot űzött. Mint Binder Istvántól, az MNB felügyeleti szóvivőjétől megtudtuk, a hatóság elindította a piacfelügyeleti eljárást, és azonnal feltette a társaságot a honlapján található figyelmeztető listára, ahová azok kerülnek, amelyeknek nincs jegybanki engedélyük arra, hogy pénzügyi tevékenységet végezzenek. Az FX Loop Investment azzal a megjegyzéssel került oda, hogy nem szerepel a jegybanki nyilvántartásban és betétgyűjtésre sem jogosult. – A vizsgálat gyanúja szerint a társaság jogosulatlan szolgáltatást végezhetett, konkrétan kölcsönt fogadott el az ügyfelektől. Ez azonban nem egyenlő a tiltott befektetési szolgáltatással, tehát nem lehet brókercsalásnak nevezni – tette hozzá a szóvivő.

Külön pikantériája az ügynek, hogy a rendőrség mindeddig nem látott bűncselekményre utaló jelet. A károsultak egy csoportja ugyanis csalás miatt feljelentette a céget, de a hatóság meglepő módon nem rendelt el nyomozást, noha megállapította, hogy a cég nem fizette vissza az ügyfelek pénzét. – Az elkövetőnek tudnia kell arról, hogy a megtévesztett tévedésben van és ennek következtében kára keletkezik – írta indoklásképpen a III. Kerületi Rendőrkapitányság a Blikknek. A hatóság egyébként azt javasolta a károsultaknak, hogy polgári peres úton próbálják behajtani követelésüket.

Szemlátomást tehát továbbra sem védi semmi és senki a gyanútlan ügyfeleket a rossz szándékú szolgáltatók machinációitól. S miután ezek a csalók engedély nélkül végzik tevékenységüket, a károsultak nem számíthatnak arra sem, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap majd megtéríti a kárukat. Az FX Loop Investment egyébként most is működik, most éppen borsos árakon kínál brókertanfolyamokat (az egynapos exkluzív oktatás 114 300 forintba kerül), miközben tovább hitegeti a károsult ügyfeleket. Mi is kerestük a cég ügyvezetőjét, de írásban feltett kérdéseinkre eddig nem válaszoltak, illetve a telefont sem veszik fel.