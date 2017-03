Újabb százmilliók a jegybank kommunikációjára

A menekültellenes óriásplakát-áradat is a Lounge Design nevéhez köthető

Ismét csaknem félmilliárd forint közpénz kerül egy kormányközelinek is nevezhető céghez. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent tájékoztató szerint a jegybank nettó 450 millió forintos díjat fizet a New Land Media Kft.-nek több kommunikációs kampány lebonyolítása fejében. Így a pénzügyi tudatosság növelésére szervezett kampánynak, az MNB bankjegycsere programjának megszervezése, valamint általános kommunikációs feladatok (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, valamint PR és rendezvényszervezési szolgáltatások) ellátása lesz a cég feladata.

A New Land Media tulajdonosa az Igazságügyi Minisztérium cégjegyzéke szerint az a Balásy Gyula, aki már nem egy kormánymegbízást nyert el. Így például – az Átlátszó.hu információi szerint – 400 millió forinthoz jutott a New Land Media és a másik Balásy-cég, a Lounge Design Kft. a szabadságharc emlékévének kommunikációjáért. De a Kreatív szaklap értesülése szerint a menekültellenes – csak kékplakát-háborúként emlegetett – óriásplakát-áradat is a Lounge Design nevéhez köthető. Ez utóbbi ügyben együtt dolgoztak Rogán Antal kabinetminiszter szomszédjának, Csetényi Csabának a cégével, a HG 360-nal, amely a médiavásárlást intézte.

A Lounge Design egyébként nem ekkor dolgozott először a Fidesz-kormánynak. 2011-ben jelentek meg a színen, azaz kaptak állami megbízást először. Ekkor a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási kampányának grafikai elemeit dolgozhatták ki. A cég kormánytól kapott leghíresebb munkája a Magyarország jobban teljesít kampány volt. Az összesen nettó 624 millió forintról szóló szerződés szerint a Lounge Design a kreatív anyagok tervezéséért és gyártásáért volt felelős, a médiatervezésre- és -vásárlásra pedig az Inter Media Grouppal (IMG) együtt kapott megbízást.