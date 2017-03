Valamire készülhetnek Mészáros Lőrincék

Hétfő reggel felfüggesztették a Konzum törzsrészvényeinek tőzsdei kereskedését a nap végéig – olvasható a tőzsde honlapján közzétett határozatban.

Az indokolás szerint a Konzum az árfolyamot jelentősen befolyásoló tájékoztatást tervez közzétenni a mai napon.

A befektetők érdekeinek védelme, illetve a piac információkkal történő ellátása a részvények kereskedésének felfüggesztését indokolja – írták.

Korábban megírtuk, hogy nagy bejelentésre készülhetnek Mészáros Lőrincék, mivel múlt csütörtök reggeltől felfüggesztették az Opimus Group Nyrt. törzsrészvényeinek kereskedését a mai tőzsdenap kereskedésnek végéig.

Nemrég az Opimus Group Nyrt. 16,9 százalékos tulajdonrészét vásárolta meg Mészáros Lőrinc. Ugyancsak tulajdonos lett az Opimusban a Konzum Management Kft., mely a részvények 14 százalékát vette meg – és amelyben a felcsúti polgármester 20 százalékos tulajdonrészt vásárolt.

A kereskedés felfüggesztése összefüggésben állhat azzal, hogy a múlt héten a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért a Világgazdaságnak adott interjújában bejelentette, hogy nemzetközi piacra tart az Opimus és a Konzum. A Portfolio ehhez annyit tett hozzá, hogy a társaság azt is tervezi, hogy a befektetői kör szempontjából is nemzetközivé teszi az Opimust és a Konzumot, így egy újabb nagybefektető bemutatása is megtörténhet a napokban.

A Népszava korábban arról cikkezett, hogy az Opimusnál kötelező vételi ajánlatot tehetnek a kisrészvényesek, mert több nagytulajdonos is összehangoltan járhat el, és amennyiben az ő befolyásuk meghaladja a 33 százalékot, akkora ezt a lépést meg kell tenniük.

Korábban az Opimus tulajdonában lévő Opimus Press vásárolta meg a Népszabadság kiadóját, a Mediaworksöt. A lapot aztán gazdasági, fenntarthatósági okokra hivatkozva szüntették meg, és a korábbi felvetésekkel ellentétben nem indították újra.

