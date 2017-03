Zaklatják az adójáért harcoló állampolgárt

Folytatja Szentesi Kálmán zaklatását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miután újabb vizsgálatot indított a fiatalember ellen. Az adóhivatal a 2014-es bevallást firtatja: a 41 éves férfi elmondása szerint arra kíváncsiak, adott-e bérbe ingatlant, mivel a hatóság adatai szerint 2008-ban adószámot váltott ki lakásbérbeadás céljából. Összesen 14 kérdést kapott a revizoroktól. Többek között azt szerették volna megtudni, hogy a bérbe adott ingatlanhoz kapcsolódóan mely társaságok voltak a közüzemi szolgáltatók és a társasház kezelője. Vagy írtak-e át szolgáltatási szerződést a bérlő nevére, esetleg hárított-e közüzemi díjakat a bérlőre, s ha igen, milyen bizonylatot állított ki ezekről? Szentesi Kálmán szerint látszik, hogy a NAV nagyon alaposan feltérképezte őt, több évre visszamenőleg tanulmányozta bevallásait. – Nem adtam ki semmilyen ingatlant, évekkel korábban azért igényeltem az adószámot, mert ugyan terveztem, hogy kiadom a lakásomat, de végül a sors úgy hozta, hogy mégsem – mondta lapunknak. Így könnyű volt felelnie a NAV-nak, hiszen minden kérdésre nemleges volt a válasz.

hirdetés

– Az, hogy az adóhivatal rendszere éppen az én nevemet dobta ki visszamenőleges ellenőrzésre, az októberi akcióm fényében elég világos üzenet – mondta. A férfi korábban azzal került a hírekbe, hogy októberben levelet írt a NAV-nak, miszerint vissza akarja kérni az államtól a pénzt, amit a béréből adó címen levontak. Úgy látja ugyanis, hogy az állam nem jól használja fel az általa befizetett összegeket. – A hazai korrupciós viszonyokra akartam felhívni a figyelmet, nem járulok hozzá ugyanis, hogy adóm elveszítse közpénzjellegét – mondta lapunknak. Utolsó csepp a pohárban az volt számára, amikor a parlament elfogadta a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványoknak juttatott több mint 250 milliárd forintnyi közpénz titkosítását szolgáló jogszabályt. Szerinte az a legfontosabb üzenet, hogy az emberek felfogják, az államnak adó címén befizetett összegek a közösségé, vagyis közpénz, és arra való, hogy közösségi feladatokat finanszírozzon belőle az állam.

hirdetés

Csakhogy az adóhivatal igen furcsán reagált: miután Szentesi Kálmán az adóbevallásában jelezte, hogy visszaigényli az általa befizetett adóforintok egy részét, levelet kapott a NAV-tól. A hivatal szerint jogosulatlanul igényelné vissza a pénzt, ezért 408 ezer forintos adóbírságot szabtak ki rá. Ám a férfi szerint minden adóforintja be van fizetve, ezért szerinte az „adóhiányra” hivatkozva kiszabott büntetés jogtalan. Ugyanígy gondolja a Transparency International is, ezért felajánlotta jogi segítségét, és a korrupciós, valamint szólásszabadsággal kapcsolatos ügyekben már komoly nevet szerzett Karsai Dániel alkotmányjogászt kérte fel a képviseletére a magyar, és sikertelenség esetén a strasbourgi bíróság előtt. Szentesi Kálmán jelezte, továbbra sem gondolkodik politikai pályafutásban. Saját ügyét szeretné végigvinni, és ebben a nyilvánosságot is vállalja, mert személyes példáját szeretné megmutatni azoknak, akik a közpénzek átláthatatlan kezelése miatt csak magukban dohognak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 10.