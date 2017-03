A Barca-csoda születése

Két napja nincs más téma a világfutball iránt érdeklődő szubkultúrák napirendjén, boldog-boldogtalan az FC Barcelona–Paris SG Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőről beszél, egymást érik a történteket hőskölteményként ábrázoló elemzések. A győztes mentalitás, a soha fel nem adás, a hit, az erő és az akarat diadala énekeltetik meg egyfelől, miközben a jó tollú szerzők arról sem feledkeznek meg, hogy a csoda nem jöhetett volna létre, ha a másik oldal nem omlik össze csúnyán. A történelmi 90+5 perc piedesztálra emelése ürügyén előképek is előkerülnek, mint a Manchester United feltámadása a Bayern München ellen az 1999-es döntőben (0-1 után 2-1 a rendes játékidő letelte után), vagy a 2005-ös Milan–Liverpool, amikor 3-0-s olasz vezetés után egyenlítettek az angolok és nyertek tizenegyesekkel.

hirdetés

A szerda esti 6-1-es őrületet is joggal fogják sokáig – nem három napig – emlegetni a kedves emberek. Ha lenne még itt valaki, aki nem hallott róla: az odavágót 4-0-ra nyerték a párizsiak, a visszavágón percekkel a vége előtt 3-1-re álltak a felek, innen kellett három gólt szereznie a továbbjutáshoz a katalán kirakatkompániának. Sikerült nekik. Előbb egy szabadrúgással, aztán egy tizenegyessel, míg a mindent eldöntő találat a hosszabbítás utolsó utáni pillanataiban született. Azon nincs mit vitatkozni, hogy egy csapat, amely úgy tud játszani, ahogyan az első alkalommal tette – valósággal megsemmisítve-szétfocizva a piros-kék világválogatottat –, majd négygólos előnye birtokában totális bekkelésre áll be, és a végjáték negyedórájában egyetlen egyenes passzra, minimális összjátékra sem képes, nem is érdemli meg a sikert. Annak még muszáj tanulnia egy-két dolgot, hogy a legnagyobbak közé emelkedhessen, és tartósan társaságukban maradhasson.

Nekem azonban az általános eufória közepette – aminek nem mindenki részese, lévén, hogy semleges szurkoló nem létezik – mégsem a fent említett legendás összecsapások jutnak eszembe. Hanem egy emlékezetes vb-meccs 2002-ből: amelyen a házigazda Dél-Korea elütötte a legjobb nyolc közé jutástól a sokszoros világbajnok Olaszországot. Arról nincs szó, hogy Deniz Aytekin játékvezetőről ugyanazt feltételezném, ami a tizenöt évvel ezelőtti események bírójáról később be is bizonyosodott: az ecuadori fickó szánt szándékkal vállalt aktív-hatékony szerepet a végeredmény befolyásolásában, a csoda születésében.

Arról, hogy az alábbi jelenettől képtelen vagyok szabadulni – többször is előtte ragadtam, percekig néztem a végtelenített videót hol mérgesen, hol hahotázva –, nem a török sípos tehet, hanem maga a színművész. Az alakítás szenzációs. Figyeljék csak:

Luis Suárezt meglegyinti egy karmozdulat szele, azonnal lehetőséget orront, fejéhez kap, ám a következő tizedmásodpercben rájön, hatásosabb, ha a torkát markolva fuldokolásba kezd. Egyszerre dráma és paródia. Minden a helyén, jöhet a beteljesülés. Az ítélet-végrehajtó szerepében már nem hibázhat a másik elismert aktor, a brazil Neymar.

A többi vitatott jelenetet hagyjuk, az első befújt és gólra váltott, illetve a párizsi Di Maria megrúgásáért be nem fújt tizenegyes is befolyásolta ugyan a végkifejletet, látványukban és karakterükben azonban korántsem tökéletesek-szimbolikusak ennyire.

Tisztában vagyok vele, hogy az élsport és különösen világfutball micsoda: az első számú globális szórakoztatóipari termék. Százmilliók-milliárdok követik, maximum Hollywood vetekedhet vele. Hatalmas pénzeket mozgat, őrületes szenvedélyeket ébreszt. További hasonlatosság: ahogy a filmtől, úgy a futballtól is azt várjuk, hogy igazságot tegyen, akkor is, ha a nagy meccsek nem hozhatnak happy endet mindenki számára, sosem egyértelmű, kik a jók és kik a rosszak ugyanabban a kilencven percben. Attól függ, hol állunk.

Mégis furcsa, hogy miközben mindenhogy próbálnánk ragaszkodni a fair play illúziójához, és szakadatlan a harc a csalás minden formája ellen, a gyepen látható nagy huncutkodásokat rendre megbocsátjuk. Leginkább a legnagyobbaknak. Ez is a futball része, könyveljük el, és sajnálkozunk kicsit, hogy közeleg a videóbíró, és ki fogja ölni a bulinkból a spontaneitást.

Eszembe jutott egy szándékosan és kifejezetten túlzó párhuzam. Mi a különbség az ilyen színészkedések és a hatalmas erőkkel-forrásokkal üldözött dopping, vagy akár a fogadási csalások között? Az egyik, a másik, a harmadik is alakítja a végeredményt, az egyik, a másik és a harmadik is őrületes pénzek sorsáról, milliós tömegek jóllétének minőségéről dönt. Ám az egyiket megbocsátják – és ha nem eszik meg, legkeményebb szankcióként is csak sárga lappal büntetik –, azt meg, hogy a másodikért-harmadikért mi jár, tudjuk.

Természetesen nem azt állítom, hogy Luis Suárezt és művésztársait – netán a szerencsétlen bírókat, hehe – évekre el kellene tiltani vagy börtönbe kellene zárni. Mindössze annyit szerettem volna mondani, hogy az ilyesmi csak azért sem játék része. Az ezekkel szembeni kedélyes tolerancia teljességgel elfogadhatatlan. Egyszerű, hogy miért: lopja a katarzist. Azért pedig mindig nagy kár, hiszen ritka madárnak számít köreinkben és napjainkban.

Egy kérdés merülhet fel még – az úgyevezett önreflexió jegyében –: megírtam volna-e vajon ezt a szöveget, ha történetesen vehemens Barcelona-drukker lennék?!

hirdetés