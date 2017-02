A furmintforradalom vívmányai

Februárban furmintot kell inni, ez jó ideje így van, és nincs vele semmi probléma. Miért lenne? A jót könnyű megszokni. Pláne, ha egyre jobb.

Az első furmintfebruáros nagykóstolót 2010-ben szervezték, múlt héten rendezték a nyolcadikat, és aligha túlzás állítani, hogy nincs népszerűbb fajtakóstoló a szubkultúrában. Talán az olaszrizling sem veheti fel vele a versenyt. Több oka is van ennek.

A legfontosabb közülük, hogy miközben a kilencvenes évek egyértelműen a rácsodálkozáséi és Villányéi voltak, majd a következő évtized hosszabbik felét elvitték a masszív vörösök, addig a kétezertízesekben áttörtek a fehérek. Mellékesen jegyzem csak meg ezen a helyen, hogy közben megértük: ketté kell választani a dolgokat. Az úgynevezett ínyencek úgy furmintolnak, mintha nem lenne holnap, az örvendetes sebességgel szélesedő néptömegek ellenben eszeveszetten rozéznak ezalatt. Természetesen ez is okés, a film sem kizárólag művészmozi-hálózatokban létezik, Hollywoodnak is van helye a nap alatt.

Gondolatmenetem fősodrához visszatérve hadd meséljem el: ahhoz, hogy Tokaj – a világ legvagányabb nemes édes borainak hazája – a publikum érdeklődésének homlokterébe kerüljön, muszáj volt kilépnie az amúgy csodálatos aszúk által teremtett korlátok közül. Akármit mondunk vagy teszünk, az emberek igenis száraz borokat szeretnének fogyasztani rendszerint – részint ízlésbeli, részint anyagi okokból –, és erre az elrendeltségre muszáj volt érvényes megoldást fogalmazni Mád, Tarcal és Tolcsva környékén.

Napjainkban már minden óvodás tudja: a száraz furmintok kultusza Szepsy István és a Királyudvar Úrágya-dűlős tételével kezdődött. A bor lenyűgöző lett, a siker átütőnek bizonyult, a követők száma vihargyorsan gyarapodott. Azóta rengeteg víz lefolyt a Bodrogon és a Tiszán, és az árak sem mulasztották el az emelkedést. Ez sem gond, akinek nem futja drágára, kaphat olcsóbbat is, minden szegmensben, kategóriában, vinotéka- és hipermarketpolcon ott leselkednek ránk az igényeinkre szabott furmintok. A palackképes termelők számát is több százra becsülhetjük, a borokét meg sokszorosukra, minthogy menet közben szintén piedesztálra lettek emelve a termőhelyek, aki kicsit is ad magára, évjáratonként féltucatnyi vagy még több dűlős termékkel hozakodik elő.

Az ilyesfajta versengésnek rengeteg a hozadéka. Ahol színes a kínálat, ott nem győzhet a középszer, a szintet tartani fél szívvel képtelenség. És aki igazán jó, az nem bukhat meg, mert ennek a világnak az is sajátossága, hogy a fogyasztó – vagy a rajongó, ahogy tetszik – változatosságot és élményeket akar. A kép, igaz, úgy kerek, ha némi kritikával élek: az érdeklődés és a kereslet rohamos fokozódásának is betudhatóan meg-megesik, hogy gyorsabban nőnek azok a bizonyos árak, mint a minőség, és nem mindenki figyel oda az összes apró részletre. Nekik kell mindazonáltal a leginkább tisztában lenniük vele, hogy az ilyesmi már középtávon is visszaüt. Egyszer lehet hibázni, sokszor nemigen.

Ezzel együtt aligha véletlen, hogy éppen Tokaj-Hegyalján bukkan fel a legtöbb új vagy azelőtt ismeretlen termelő. Ha sokszor annyi kezem lenne, mint amennyi van, akkor sem számolhatnám meg valamennyit az ujjaim segítségével. Vannak kicsik és nagyok, családiak és máshonnét jött pénzből összehozottak, egy szó, mint száz, árnyalatokban gazdag a mezőny. A lényeg, hogy zömüket meggyőződésem szerint az igényesség motiválja.

Egy közülük a Montium, amely egy olyan települést is felrajzolt a térképre, amelyről korábban – szégyen, nem szégyen – én például nem is nagyon hallottam. Legyesbényéről van szó. A falucskához Szerencs, a borvidék kapuja előtt kell felkanyarodni, a monoki út fölött található a 2012-ben alapított pincécske 2,2 hektárnyi területe. Csorba Péter, Miksztai Krisztián és Ringer Ferenc érdekeltségének a 2013-as volt az első évjárata, szűk körben már azzal is értek el elismeréseket. 2015-öseikre ezek után az egyik jelentősebb kereskedő is lecsapott, ennek hála találkozhattam magam is a Barna-dűlő furmintjával.

Nem szívesen írok borról, amely szőrén-szálán elfogyott, de most muszáj kivételt tennem. Ezt ugyanis lenyűgözőnek találtam. Üvegdugós zárás, tükrös szín, áradóan gyümölcsös illatok. Határozottan furmintos – a körtét szokták ilyenkor megnevezni a szakírók –, barátságos, dús, kívánatos, végtelenül tiszta. Ízileg ugyanez, plusz még moderált, selymes savak. Hibátlanul gömbölyű korty. Könnyedség és komplexitás. Szegény furmintot gyakran éri a vád, hogy vad és akaratos. Esetünkben ez visszakézből elvethető. Kedves Montium, innen tessék folytatni. Beszélik azt is, hogy 2015-ben általában is nagyot tudott alkotni a fajta. Értő kezekben okvetlenül. Eddigi privát tapasztalataim is ezt mutatják jórészt. Ezért mindenkit arra biztatnék: próbálkozzon bátran. Természetesen ne csak februárban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 04.