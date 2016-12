A statuálás a lényeg

Próbálom összeszedni, mi mindent hekkeltek meg ebben a hamarosan véget érő nyomorult esztendőben a magyar médiában. Teljes listát nem írnék, minden terjedelmet az internet sem bír el. Úgyhogy csak a legfontosabbakat emelem ki: a TV2-t, a Class FM-et, az Origót, a Metropolt, a bulvárlappiacot, a Népszabadságot. Utóbbit, mint köztudomású, annyira meghekkelték, hogy írmagja sem maradt. Táblája sem az egykori székházon. Ott egy másik díszeleg immár, amire az van ráírva, hogy: content first.

Napjaink sztorijának most mégis egy darab meghekkelt interjú tűnik. A leágazásai miatt. Nem ez az első, hogy színtiszta hülyeség jelenik meg egyik-másik újságban. A valaha súlyos következményekkel járó Rákosi- vagy Kádár-kori sajtóhubákig nem mennék vissza okvetlenül – Sztálin elvtárs szarnyaló beszéde és társaik, melyekről nem is tudni, megestek-e, vagy a kollektív emlékezet torzulásainak szüleményei –, olyan pár évtizeddel ezelőtti sztorikat azonban közelről is ismerünk, amikor egy országos napilap lehozta a víg kedélyű szerkesztő amúgy ártalmatlan, ám röhejes kamuhírét. Hogy az ilyesmi retorzióval is jár, érthető. A kérdés legfeljebb az, hogy a reakció arányos-e a végrehajtott akcióval.

A nemzet gázszerelője – vagy a felettes énje – birtokába került Mediaworks lapjaiban publikált karácsonyi miniszterelnöki interjú és a Fejér megyei speciális verzió kapcsán kirobbant botrány mindenesetre több dologról is mesél.

Ami a hekkeletlen beszélgetést illeti, az azt illusztrálja – nem is tartalma, hanem puszta születése-létezése folytán –, hogy mire kellett a habonyikumnak a lapcsalád.

Hogy a mókás jelző helyénvaló-e itt, vitatható, de az fix: a birtokon belülre kerülés csalhatatlan jele, ahogyan Orbán Viktor megjelöli az objektumokat. Az Origo az övék lett, adott egy nagyinterjút. A Világazdaságot behúzták, adott egy nagyinterjút. A vidéki lapokat magukévá tették, adott egy nagyinterjút.

Ha így megy tovább, nem fogja győzni.

Viszont a fehérvári-veszprémi esetből látszik, hogy annyira semmi sem egyszerű. Régóta mondom, a hatalmak akkor kezdenek el veszíteni lendületükből, amikor nevetségessé válnak. Hogy ez mikor következik be, nem irányítható. Nevetségessé tenni sem könnyű valakit vagy valamit. Ha félünk tőle, nem fog menni, ha nem vagyunk elég tehetségesek, akkor sem, ráadásul szükséges, hogy önmaga is elinduljon a paródiává válás útján.

Amikor például Németh Szilárdot bármilyen módon megnyilvánulni látom, az szokott eszembe jutni – írtam is nemrég –, hogy a harmadik és egyben legfontosabb feltétel teljesülőfélben van. Az első kettő tárgyában ellenben még nem indokolt az optimizmus. Ne bántsuk a szóban forgó trollokat, van elég bajuk, de: az a pogányozós poén például pláne gyámoltalan, és a többi sem csap oda visszakézből. Ez van.

Maga a leszámolás mindazonáltal a hátborzongatóságában is meghökkentően parodisztikus. Tisztában vagyok vele, hogy életeket, egzisztenciákat tesznek épp tönkre céltudatosan, nevetni nincs is kedvem a fejleményeken. A paródia nem mindig mulatságos. Van, hogy csak kifejező. Ez pedig az összes elemében az. Abban is, hogy hatalmasra nőtt bizottság citálja színe elé a gyanúsítottakat, abban is, hogy minden vezető repül.

A statuálás a lényeg. Végtére közéjük is lövethettek volna, és lám: nem tették.

Nem kérdés, hogy egyetlen újság egyetlen szerkesztője-tulajdonosa sem szereti a hekket. A valóságábrázolás monopóliuma maradjon komoly dolog. Mi lenne itt, ha mindenki belenyúlna hebehurgyán szövegekbe, rendszerekbe, és kitörne a tartalomipari anarchia! A végén talán el sem tudnának igazodni az emberek a valóságos és a virtuális világok bugyrai között.

Vagy lehet, hogy az már most sem magától értetődő? Hm. Tényleg nem ez az első és egyetlen eset, hogy színtiszta hülyeség jelenik meg az újságban. Ellenkezőleg: a hülyeséges esetek száma – ha karakterükben másmilyenek is – őrületes tempóban növekszik. A médiapiac-elbirtoklás mértékének növekedésével arányosan.