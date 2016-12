Azért a komcsik pártja kemény

Van ez a dal, még 1990-ből. Prófécia. Volt. Vagyis: évtizedeken át annak tűnt. Remélem, mindenki ismeri, de azért hallgassuk meg.

Alig néhány év telt el megjelenése után – a rendszerváltással újrakezdődött Cseh Tamás – Bereményi Géza-együttműködés pompás gyümölcseként összerakott Új dalokon volt ez a második szám –, és kiderült: minden szava-sora igaz. Oké, tartalmaz kisebbfajta túlzásokat is: olyan elvtárs nincs, aki medvebőrre dőlve meginna whiskyt három rekeszt. De hogy miképpen lehetett megsejteni, sőt tudni az első szabad választás eredményének ismeretében – nem később, azonnal –, hogy hiába mennek-jönnek az évek, a komcsik pártja kemény, és hogy akár vissza is jöhetnek délceg demokrataként, fel nem foghatom.

Gyakran eszembe szokott jutni ez, amikor belpolitikai jövőket mérlegelgetek, különös tekintettel a szakadatlanul vajúdó baloldalra. Is. Ez hiába van hosszabb ideje árnyékban – ami igazán látszik, az Orbán Viktor és a Fidesz, bár elő-előbukkan a hónuk alól a Jobbik is –, reménytelennek tűnő idétlenkedései láttán egyszer-másszor felkapja a fejét a szemlélő. Igyekeznek a maguk módján. Vitatkoznak az előválasztásról. Keresik a miniszterelnök-jelöltjüket. Kifejezik viszonyukat Gyurcsány Ferenchez. Szórakoztató belviláguk van. Kár, hogy a külvilágról nem bírnak érdemit és hallhatót mondani.

Ezenközben pedig elvégzik azt a munkát, amire ellenfeleik hosszú időn át képtelenek voltak.

Mármint: lassan, magabiztosan megsemmisítik magukat. Minden szétszéledt részüket.

Egy fontos és furcsa ellentmondás jegyében. Abszurd, mégis stimmel: az, ami 1990 előtt történt – volt ez-az, ebben megegyezhetünk –, kevésnek bizonyult, hogy a kádári MSZMP jogutódja és illusztris prominensei egyszer s mindenkorra elveszítsék a hitelességüket. Nem szívesen bagatellizálok e téren, de ehhez képest az, ami a 2004. december 5-ét megelőző gyalázatos kampánytól kezdődően, majd 2006 őszén és azt követően zajlott az országban, szinte semmi sem volt. Torpanjunk meg tényleg egy pillanatra, vessük össze csendben, óvatosan a két időszakot: 1956–1989 kontra 2004–2010. Vannak differenciák?

Az előbbiből vissza lehetett jönni győztesként. Az utóbbiból képtelenség. Akkor nem veszett el a hitel írmagostul. Most igen. Mindenkié, akinek ahhoz a nyolc évhez köze volt, bármilyen formában-formációban próbálkozzon is a regenerálódással.

Többféle magyarázat is felmerülhet. A legerősebb szerintem a következő: a politika az összes szóba jöhető látszat ellenére elsősorban nem más, mint pénz és szervezettség. Az MSZP-nél jobban senki sem értette ezt annak idején. Enélkül nem mászhattak volna ki a gödörből. Aztán apránként elfelejtették a lényeget, no meg a tehetség és az utánpótlás is elkopott. Igen: a Fidesznek volt kitől tanulnia, és szorgalmas-összeszedett diáknak bizonyult.

Ebből is látszik: nemigen van prófécia, aminek örök az érvényessége. Aki pénzes és szervezett, az kemény. Aki nem, az nem. A keménység úgy elfogyott, mintha soha nem lett volna. A dal szerencsére így sem veszít semmit értékeiből és erejéből. Jó az, ami érdek nélkül mulattat. Az ember a jég hátán is megél, az idő meg úgyis elvégzi a maga dolgát. Ezt a tanulságot nem csupán azoknak a komcsiknak célszerű megfontolniuk.