Egy kopasz és pocakos holland az év embere

Január 3. van, nagyon is ideje volt kiosztanom ezt a díjat. Egyébként azért is – komolyra fordítva mintegy –, mert mire beköszöntenek az év végi elismergetések napjai, mindenki elfelejti, mekkora teljesítményt láttunk sok-sok hónappal azelőtt. Márpedig Michael van Gerwen elképesztő kunsztokkal nyerte másodszor a profi dartsosok világbajnokságát.

Épp egy éve írtam kis cikket arról, hogy kedvenc sportjaim közül kettőben korábban kezdődik az új esztendő, mint általában. Jégkorongban a junior-világbajnokság, dartsban a PDC-vb startol karácsony előtt, miközben egyik és másik dátumában is a következő év szerepeltetik. Lévén, hogy a szilveszteri vigadozás után torkollnak finálékba.

Maguknak a hősöknek nincs módjuk mulatni ilyenkor, az övék a munka, a buli a szurkolóké. A buli nem is akármilyen. Hogy az igazi jégkorong hogyan fesztivál, arról rengeteget írtam, hagyjuk is. Hogy a darts miképpen az, könnyű megtudni, elég belenézni egy tetszőleges játéknap tetszőleges közvetítésébe az Alexandra Palace-ból. Nekem legalábbis elég volt. Méghozzá, mint a minap rájöttem, kereken tíz évvel ezelőtt.

Akkor a történetesen szintén holland Raymond van Barneveld döntőzött minden idők legnagyobbjával, a tizennégyszeres világbajnok Phil Taylorral. Hihetetlen meccs volt, a nagyjából esélytelennek tartott Van Barneveld komoly mínuszból jött vissza, majd hirtelen halálos végjátékban győzött 7-6-ra. Más kérdés, hogy ő a folytatásban nem tudott ráduplázni, míg Taylor még három címet húzott be. Mindketten aktívak most is, az imént véget ért tornán is találkoztak, a negyeddöntőben, ezúttal a holland nyert.

Ám ez a szöveg elsősorban honfitársáról, Michael van Gerwenről szól. A tíz évvel ezelőtti kezdeteket azért volt muszáj szóba hoznom, mert egyrészt azóta is lelkesen nézem, ahogy ilyentájt hajigálják a nyilakat – olykor év közben is figyelem a Premier League-et és a hasonlókat, ám azokat kevésbé rendszeresen és tudatosan –, másrészt az akkori döntőhöz hasonló mértékben lelkesítő-kivételes élményben konkrétan most volt részem megint.

Mindenekelőtt tehát Van Gerwennek köszönhetően.

A huszonhat éves holland nem a semmiből robbant be a köztudat kellős közepébe. Annyira nem, hogy három éve már nyert is egyszer, és most a világranglista vezetőjeként ő volt a világbajnokság első számú favoritja. De ahogyan ezeket az esélyeit érvényesítette, arra nincsenek szavak. Fergeteges. Ellenállhatatlan. Lenyűgöző. Ahogyan játszik.

Michael van Gerwen a darts Lionel Messije és Cristiano Ronaldója. Egyszerre. Sidney Crosbyja és Alekszandr Ovecskinje. 2 in 1.

Avagy Michael Schumacherje. Stílusában is – miközben nincs a feneke alatt mindenki másénál erősebb szerkezet. Ugyanolyan nyilak vannak a kezében, mint a többiekében.

Az egész világbajnokságon egyszer jött zavarba, néhány percre. Amikor a második körben megszorongatta a 32. kiemelt Castro Reyes. A spanyol úgy kapott ki 4-2-re, hogy jobb átlagot csinált, mint legyőzője: 106,07-et, a legjobbat a vb-k történetében. De Van Gerwen ott is megrázta magát, és utána nem ismert sem kegyelmet, sem megingást. Webstert 4-1-gyel, Gurney-t 5-1-gyel intézte el, majd példaképe, Van Barneveld ellen minden idők legmagasabb vb-átlagával, 114,05-tel, 6-2-es szettaránnyal masírozott a döntőbe. (Van Barneveld pedig átadta a múltnak Reyes pár napos vesztesátlag-csúcsát.) Ahol végül 7-3 arányban radírozta le a két legutóbbi kiírás bajnokát, a skót Gary Andersont. Igen, tökéletes volt az elejétől a végéig. Amiatt meg hadd ne legyen hiányérzetem, hogy a Van Barneveld elleni meccsen fél milliméterrel elhibázta a dupla tizenkettőt, ennyin múlott, hogy kilencnyilasa is legyen a tornán. Sebaj, van neki elég – és lesz is a későbbiekben.

Hiszen mondom: 26 éves. És 26 évesen kétszeres világbajnok – első címét 2014-ben szerezte –, továbbá annyi rekord birtokosa poétikusan ifjú kora ellenére, hogy fel sem sorolom, akit érdekel, ezen a linken rácsodálkozhat mindegyikre.

Ha már Schumachert szóba hoztam az imént. A darts legnagyobbja Phil Taylor. Ismétlem: az 56 éves angol tizennégyszer nyert vb-t. Az elsőt 1995-ben, majd 2002-ig egymás után még hetet. Talán érthető, miért gondolták sokan, hogy ezeket a csúcsokat soha senki nem fogja megdönteni. Lehet, hogy tényleg nem fogja. Esetleg azért sem, mert maga a darts rengeteget ment előre az utóbbi időben. Sűrűbb a mezőny, nemzetközibb is. Alkatilag nem sokban különböznek – mintha a legnagyobbaknak kötelező lenne a pocak és a toka, hiába, mégiscsak sör- és kocsmasport ez, hehe – de profibbak, céltudatosabbak, erősebbek, felkészültebbek a játékosok. Olybá tűnik, több a hajszálpontosan-tökéletesen dobó, rendíthetetlen idegzetű szupersztár. De talán ez a lényeg. Phil Taylor a darts Juan Manuel Fangiója volt, szorozva hárommal. Michael van Gerwen meg bármi lehet még – miközben máris ő a legjobb, és nem könnyű elképzelni, hogy bárki fölébe kerekedjen hamarosan.