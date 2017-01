Inkább a fehéret!

Hiába tűnik első ránézésre végtelenül egyszerűnek, az újbor mégis többrétegű történet. Főképp azért, mert bár a cinikusok szerint maguk a franciák is csak azért találták fel a bozsolésztorit, mert a Beaujolais borvidéken képtelenség volt tisztességes borokat készíteni a gamay szőlőfajtából – a legendásításnak hála viszont gyorsan és drágán el tudták adni, amit megtermeltek –, a valóság ennél jóval árnyaltabb, gazdagabb és szórakoztatóbb.

El kell persze fogadnunk, hogy végül is a magyarországi Márton- és újborkultuszban is bőven van marketing. Sebesebben pénzt szerezni egyetlen más módszerrel sem lehet. Leszüreteljük a szőlőt, feldolgozzuk, villámgyorsan-biztonságosan erjesztjük a mustot az acéltartályokban, és mehet is a palackokba meg a polcokra. A kassza csilingel, a borász boldog. A magyarnak ráadásul esze ágában sincs francia módra november végéig várni. Márton-napig sem, van, aki már szeptember elején be tudja mutatni a friss évjárat első gyümölcsét, amely amúgy a legtöbbször teljesen elfogadható színvonalú.

Ide kívánkozik továbbá, hogy a borbarát eleve felfokozott kíváncsisággal várja az új bort – az elnevezés ez esetben már külön írandó –, mert minden évjárat mérhetetlenül izgalmas-összetett rejtély. Az első palackok a nagy titkokról is lerántanak egy lepelfoszlányt, ami akkor is igaz, ha egy csabagyöngyéből tényleg nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a majdani rizlingek vagy pinot noir-k várható kvalitásaira vonatkozóan.

Az utóbbi tizenöt-húsz esztendő alatt mindenesetre hatalmasat fordult a világ. Két évtizede még épp csak felbukkantak az első fecskék az újborhajnal egén, akik nyomába aztán valóságos termelőhadak szegődtek. Mint a hazai borkultúra kibontakozása esetében általában, ebben a szegmensben is a villányiak törték az utat. Bock József az első, aki eszünkbe juthat közülük, míg a gamay magyar hangja a portugieser volt.

A kép azóta lenyűgözően sokat színesedett, manapság e szöveg szabott terjedelme talán ahhoz sem lenne elegendő, hogy a buliban részt vevő – avagy a tortából a maguk kis szeleteit kihasító – borászok nevét felsoroljam. Ennek megfelelően hatalmasat bővült a szortiment is. Cabernet-ből szerencsére senki sem készít újbort, ellenben a korai érésű fajták adta lehetőségek sokaságát sokaságok használják ki sikeresen. Magától értetődő, hogy nem csupán vörösben – hanem fehérben és rozéban is.

Utóbbiakkal bíbelődni pláne megéri, hisz esetükben egyrészt szerényebbek a felmerülő kockázatok, másrészt egy érleletlen fehér – meggyőződésem szerint – inkább képes emlékeztetni korosabb-nívósabb színtestvéreire. Egy reduktív irsainak szinte mindegy, hogy októberben vagy csak márciusban kerül-e piacra. Egy jobbfajta vörösnek nem feltétlenül.

Hosszú-hosszú ideje első számú kedvencem ebben a kis világban a Pannonhalmi Apátsági Pincészet. A borászatnak is odaadó rajongója vagyok megalakulása – akarom mondani első, de máris meggyőző tételei – óta, és úgy gondolom, nem sok vállalkozás van ma hazánkban, amely Liptay Zsoltéknál tudatosabban képes tevékenykedni ebben a kultúrában. Írtam róluk többször, és mindig ugyanazt: valamennyi szóba jöhető tekintetben korszerű, maradéktalanul minőségcentrikus pincészet ez. Nagyszerű területekkel, hipermodern feldolgozóval-pincével, alaposan átgondolt termékpiramissal. Egyáltalán nem véletlen – és nem is csak a jóisten segedelmének köszönhető –, hogy azt a 300 ezer palacknyi bort, amelyet évről évre elkészítenek, gond nélkül el is tudják adni.

Az említett piramis alsóbb szintjei tájékán található ez a St. Martinus. Amely fehér egyfelől – és nagyon finom másfelől. Az idén nem kevesebb, mint 26 ezer palackot töltöttek belőle, amelyek közül személy szerint kettőt tettem eddig magamévá. Királyleányka és fűszeres tramini házasítása, előbbiből van benne több, okosan, ettől lesz eléggé illatos-barátságos, ám üde és ropogós is. Hogy nem pusztán egy könnyű kézzel odakent valami ez a bor, azt 13-as alkoholja is mutatja, ehhez nem félig éretten kapkodták le a fürtöket a tőkékről. Hogy igaz, amit fentebb a nagyon és kevésbé fiatal fehérborok ürügyén elővezettem, annak ez a tétel kézzelfogható bizonyítéka. Semmi nyerseség nincs benne, sőt! A gazdag és gyümölcsösen-virágosan hízelkedő illatfelhő után gömbölyded-arányos korty következik, és minimum közepes testnek is örvendhetünk. A savak vibrálnak, játékosak, jólesnek, a kis maradék cukor meg csak még hibátlanabbá kanyarítja az élményt.

Ha merészség, ha nem, lehetetlen megúszni az általános konklúziót: 2016 meggyőző évjárat lesz. Az sem kizárt, hogy kiemelkedő. A pannonhalmiaknál okvetlenül.

