Mindenki Mindenkije

Magyarország egyik pillanatról a másikra tízmillió rövidfilmesztéta hazája lett, hála az amerikai moziakadémikusoknak és az internetnek. Nem volt még ilyen, hiszen nem is lehetett. Két díj van, amelyre oda szokás figyelni mifelénk, az egyik a Nobel – az irodalmi –, a másik az Oscar. Kertész Imre és Nemes Jeles László elismerése is megkavarta anno a közhangulatot, de vannak különbségek. Az egyik: a Sorstalanságot és a komplett kertészi életművet kevesen olvasták – amikor szóba került a téma, csak ferdítettem a számat nagyzolósan, hogy nekem ezek megvoltak már a kilencvenes évek elején –, és a Saul fiát sem tehettük magunkévá moziba menés nélkül. Ezzel összefüggésben a másik: amint az lenni szokott, sokakat az ismeretek teljes hiánya sem akadályozott abban, hogy az alkotók vélt vagy valós identitása alapján fejezzék ki markáns-sarkos véleményüket. Lelkük rajta.

Deák Kristóf frissiben megoscarozott műve más tészta. A Mindenki rövid úton mindenkiévé lett. Kis keresés a videómegosztókon, huszonöt perc az életünkből – és máris zuhoghattak bele a vakvilágba az értelmezések. Pár nap után olyan érzésem volt, hogy soha semmiről nem mondták még el a magukét ennyien és ennyiféleképpen. Talán Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc versenyezhetne a filmecskével ezen a téren, azonban nem árt tudni, hogy ők semmilyen módon nem tekinthetők műalkotásnak. Megítélésük esztétikai-filozófiai alapon kizárt, csakis a mi és ők törésvonalak mentén történhet. Mindenkiről szó sincs.

A díjazott mozgókép ehhez képest mintha mindenkinek azt mondaná, amit hallani szeretett volna. Bár kritikus hangok is felütötték a fejüket, a többségnek szemmel láthatóan tetszett. Bizonyára azért is, mert tálcán kínálja a könnyű konzekvenciákat. Ilyenek vagyunk, ilyenek lehetnénk, véli mindenki. Hadd idézzek ezt-azt. Vágvölgyi Gergely a 777-en: „A Mindenki megmozgatta bennünk az igazságérzetet, aztán a szolidaritást, majd a tettvágyat is. Azt üzente egy nemzetnek, hogy nem muszáj tátogni, hogy Erika néni igazsága nem a mi igazságunk. És arra bátorított, hogy merjünk olyanok lenni, mint a gyermekek.” Puzsér Róbert a közösségi hálóban: „A film katartikusnak szánt zárójelenete mégis hamis. A hazai iskolarendszerben nevelkedtem, és tanúsíthatom: soha nem lázadtunk fel a hazugság, az elnyomás, a morál nélküli autoritás elnyomó erői ellen.” Bakó Bea a Mandineren: „A kilencvenes években játszódó történet ezen kétfajta ellentétes értelmezése most, 2017-ben fájdalmasan rámutat arra, mennyire a (poszt)szocializmusban élünk még mindig, és arra is, hogy ilyen hozzáállással nehéz lesz felzárkóznunk a Nyugathoz.” Kertész Botond a Kötőszón: „Erika nénit olyan módon semmisítették meg, alázták porig, tették egy életre lehetetlenné, amit semmi nem indokolhat. A szabadság és szolidaritás nevében elkövetett durva kirekesztés és megalázás sajnos nemcsak ebből a filmből ismert – a másként gondolkodók virtuális lincselése napi rutin nyugati társadalmainkban.”

Mielőtt a nemzet egyik fele hamarjában abbahagyná a tátogást, fellázadna és kilépne a posztszocializmus bűvköréből, a másik meg aláírásgyűjtésbe kezdene justice for Erika néni! jelszóval, álljunk meg két-három szóra. Először is: a fogadtatásban tényleg sokkal több a tanulság, mint magában a filmben. Mennyire nyilvánvaló, hogy a kedves magyar embereknek igenis szükségük van nagy dolgokra. Sikerélményekre, közös igazságokra. Ezeket sajnos nem képes nekik biztosítani sem a Barátok közt tízezredik része, sem a Ferencváros 0-0-s döntetlenje a Videoton ellen, sem a miniszterelnök évértékelője.

Ehhez olyasmikre van szükség, amelyek kívül esnek a mindennapok és a politikai kategóriák határain is. Elsőre furcsának tűnhet a párhuzam, de: a legutóbbi hasonló katarzist a magyar futballválogatott Európa-bajnoki bravúrja hozta. Innen nézvést abszolút mindegy, hogy a Mindenki mennyire jó film, és az sem számít, hogy a diadal nélkül a készítők barátain és néhány megszállotton kívül senki sem nézte volna meg. Jött egy értelmes, izgalmas, hasznos élmény – soron kívül –, ennyi, ami fontos, köszönjük, drága Amerika.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 04.