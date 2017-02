Tökéletes dolgok: a Parlament este

Miközben boldog-boldogtalan amiatt nyavalyog évtizedek óta, hogy mekkora majom volt előbb Demszky Gábor, majd lett Tarlós István – Belváros főutcája ide vagy oda, az V. kerület kétszeres polgármesteréről jobb, ha egy szót sem beszélünk –, majdhogynem észrevétlenül Közép-Európa legszebb, legmenőbb, legszórakoztatóbb fővárosává nőtte ki magát Budapest. Oké, van, ami hiányzik még belőle – például egy tisztességes jégcsarnok, gondolatjel bezárva –, ennek ellenére ez is azt bizonyítja, hogy a politika közel sem minden. Hiába pampogunk miatta és tartjuk sokszor elviselhetetlennek, az is csak egy dolog. Sok más dolog között. Magyarán: annyi apró és uralhatatlan részletből rakódik össze egy város – vagy akár maga az élet –, hogy abba már-már bele sem bírhatunk gondolni.

Nem mindig szerettem Budapestet. Egyáltalán nem. Amikor először jártam itt, 1982-ben, porosnak, büdösnek, zajosnak, soknak, zavarosnak találtam. Idegen volt azután is sokáig, hogy ide költöztem a kilencvenes évek elején. Nem adta könnyen a grabancát. Nem hagyta, hogy gyorsan belakjam. Nem volt otthonos. Nem volt ilyen, mint most.

Tudom ám, hogy én is rengeteget változtam, amint folyt lefelé a sok-sok víz a Dunán, de mérget veszek rá, hogy ő nemkülönben, és nem is keveset. Az ezredforduló környékén is úgy éreztem még, hogy életből és lélekből is jóval kevesebb van benne a szükségesnél. Egyetlen arca volt, amelyet meggyőzőnek láttam: amikor az Erzsébet hídon áthaladva elnéztem a Vár és a Lánchíd felé. De például a Várból sem jött be a látvány, nem pirosak a háztetők, és az is milyen, hogy a bazilika hátat fordít a forgalomnak, a pezsgésnek. A Kossuth tér meg csak egy hatalmas parkoló volt, nem több, hiányzott belőle minden harmónia. Harmincöt évvel ezelőtti randevúnk alkalmából az Országház is fekete volt, mint a korom, és mennyi-mennyi ideig tartott, mire levakarták róla a kádári évtizedeket.

Később azonban felgyorsult a világ valahogy. Budapest egyszer csak elkezdett élni. Egymás után találtak magukra a terek, az utcák, a házak. Megteltek kocsmákkal, kávézókkal, kultúrával, emberekkel. Ha néhány évvel korábban írtam volna ezt a szöveget, könnyen lehet, hogy a Dob vagy a Király utca környékét énekelem meg. A negyedet, amely elhozta hozzánk, megteremtette a nagyvárosi létezés másmilyen minőségét. Ám menet közben áthelyeződtek a hangsúlyok. A bulinegyed napjainkban nem a budapestieké már, hanem főként a turistáké. Nem hinném amúgy, hogy ez akkora gond lenne. Minden kedvelt és népszerű helynek vannak részei, ahonnan kiszorulnak az őslakosok. Amíg van hova menniük, addig nincs probléma. Prágában is elkerüljük a Károly hidat, amennyiben nem téli hétköznapokon járunk arra. Vagy hogy el se távolodjunk Budapesttől: a Váci utca környékén évtizedek óta csupán akkor fordulunk elő, ha nagyon muszáj.

Az a fő, hogy még van hova mennünk a Gozsdu-udvar nélkül is. Vacsorázni és jól érezni magunkat éppúgy, mint csupán belekóstolni a város színes-izgalmas levegőjébe.

A Parlament – avagy: az Országház – felújítása 2009-ben fejeződött be. Új díszkivilágítást 2014-ben kapott. A Kossuth tér is más immár, mint azelőtt. Én meg rajongó vagyok azóta. Nem tudok anélkül végigautózni a budai rakparton, vagy átsétálni a Kossuth téren, hogy ne jusson eszembe, milyen csodálatos, amit látok a szememmel. Ha esik, ha fúj, ha fagy, ha izzaszt, egyre megy. Mondjuk be kell vallanom, hogy eleve lenyűgöznek a sárgában ragyogó épületek. Talán azért, mert gyerek- és fiatalkoromban mifelénk nemhogy dísz-, közvilágítás sem nagyon volt. Kiéheztem a fényekre. Meg hát a mézeskalács házikókat is szerettem elképzelni a mesékben. Nem baj, hogy ez történetesen hatalmas. Nem baj, hogy kicsi hozzá az ország. Amikor épült, akkor még nagy volt. Így jártunk, ez van, nincs mit tenni.

Vannak, akik giccsnek mondják Steindl Imre barokk tömeghatású, alapvetően neogótikus, historice eklektikus mesterművét. Ez nem izgat engem. Akinek nem tetszik, ne nézze. Forduljon másfelé. Ugyanígy az sem izgat, hogy tudom, kik dolgoznak és mit csinálnak benne – információim első kézből származnak, évekig parlamenti tudósító voltam az ezredforduló tájékán –, és azt is, hogy belülről korántsem elsöprő annyira, mint kívülről és esténként. De a tökéletes dolgok pontosan attól tökéletesek, hogy fittyet hánynak a lényegtelen apróságokra, a fölösleges részletekre. Egyben érvényesülnek.

Tényleg: ha megkérdeznék, mit kell tudni a kupoláról, a kapukról, a homlokzatokról, bármiről, csak ülnék kukán, nemigen jutna eszembe semmi. Olvastam róluk, kint és bent is megnéztem ezt-azt, amit fontosnak mondtak, de aztán mentem tovább. Hiszen az összkép számít igazán. A hatás. Akárhonnan nézzük.

Tippem: nézzék a Duna túloldaláról, a Batthyány tér felől, és vegyék észre közben azt is, ahogyan megcsillan a fényben a folyó fölött röpködő sirályok szárnya.

Bennem mindig ugyanaz merül fel ilyenkor. Hogy tényleg milyen gyönyörű a lakóhelyünk. S hogy jó itt, de: sokkal-sokkal többet kellene benne élni is. Úgy igazán és csakugyan.

