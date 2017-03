Tökéletes dolgok: Utánam, srácok!

Nem a tévésorozatot akarom méltatni ezen a helyen, hanem a regényt. Könyvben jobb volt! Általában így van. Azokban az esetekben feltétlenül, amikor előbb olvas az ember, és utána néz. Berkes Péter ifjúsági regénye 1975-ben jelent meg, fellapoztam az első kiadást, úgy ellenőriztem. A hatrészes tévés változat is elkészült abban az évben, ez úgy volt lehetséges – nemrég, a művek születésének negyvenedik évfordulója alkalmából publikált cikkekből tudtam meg –, hogy a szerző egyszerre írta a regényt és a forgatókönyvet.

Erről fogalmam sem volt, amikor először a kezembe került a kötet. A hetvenes évek legvégén, fogékony, érzékeny életkorban. A sorozat első nekifutásra lement addigra, még aprócska voltam hozzá, elkerültük egymást. A könyv viszont ott parkolt Munkácsyék polcán, belelapoztam, átfutottam a fülszöveget. Valami Tojás nevű kétballábas futballistáról szólt ez a fülszöveg, és engem nagyon érdekelt akkoriban a futball. Jó lesz ez, gondoltam, és kölcsönkértem. Szégyen, nem szégyen, soha nem adtam vissza. Azóta is tartozom Munkácsyéknak vele, vagy 59 kopejkával, ennyi van belepecsételve. Plusz kamatok.

Hogy Tojás az első egy-két oldalt leszámítva nemigen bukkant fel többé a történetben, és a futball is a háttérbe szorult, az egyáltalán nem zavart. A kibontakozó konfliktus ugyanis olyan lendülettel ragadott magával, hogy szinte fel sem ocsúdtam, és már a végére is értem. Soha semmilyen betűk-mondatok nem találták telibe annyira a lelkemet, mint az Utánam, srácok! a maga 350 oldalnyi terjedelmével. Előtte bizonyosan nem, és a nemkülönben tökéletes dolgok, amelyek később jöttek – az irodalomnál maradva: J. D. Salinger Zabhegyezője, Raymond Chandler krimijei, Rejtő Jenő, a Varázshegy, A város és a kutyák, az Iskola a határon, Gion Nándor Virágos katonája, a Mester és Margarita, Paul Auster, Erlend Loe regényei és még sorolhatnám egy darabig –, csupán felzárkózni tudhattak mellé, előznie egyiküknek sem sikerülhetett.

Élményeknek és az életformáló hatásoknak persze senki sem ír ki bajnokságot, nyilván a könyveket sem indokolt versenyeztetni. Ami pedig kijön belőlük, az mindig közös munka eredménye. Hogy mű és befogadó mikor, hol, hogyan találkozik, és hogy mi lesz ennek a találkozásnak a konzekvenciája, a véletlenen is múlik. Ám igencsak elképzelhető, hogy másmilyen ember lennék, ha nem futunk össze akkor. Összességében: a legjobbkor. Az Utánam, srácok! kulcsregény. A háborúról és a békéről szól. Rólunk és róluk. Minden időben, minden körülmények között. Hiába létezett valahol egészen messze tőlem Miskolc és a lakótelepek világa – Magyarországra évekkel később jutottam el először –, a kölykök és bandáik abszolút olyannak tűntek, amilyenek mi magunk is voltunk. A problémáikkal, a csatáikkal, a bújaikkal és a bajaikkal. Valamint az örömeikkel. Az, hogy mi egy kisváros kertes házaiban éltük az életünket egy országgal arrébb, nüansznyi különbséget jelentett csupán, és aligha mindössze amiatt, hogy egy és ugyanaz volt az anyanyelvünk.

Nem egészen értem, Berkes Péter hogy csinálta ezt. Hogyan volt képes ennyire pontosan, kifejezően és értelmesen beszélni 13-14 évesül. Két éve azt mondta erről: ismerte a saját fiait, akik annyi idősek voltak akkortájt, mint a történet szereplői. Irigylésre méltóan remekül ismerhette őket. Megfejteni vélek azonban egy további titkot is. Az Utánam, srácok!-ban nem úgy viselkednek-beszélnek a gyerekek, ahogyan a felnőttek elképzelik. Azok a bizonyos gondok és célok – valamint az előttük tornyosuló feladatok – nagyon is súlyosak és valóságosak. Nem felülről pillant le a szerző, nem kacsingat, nem esik ki a szerepéből pillanatra sem, ott van közöttük. Ettől hiteles.

Hogy hányszor tettem magamévá azon frissiben a könyvet – majd később is még, felnőtt fejjel –, arra egészen konkrétan nem emlékszem. A két számjegy szinte bizonyos. Most, hogy eszembe jutott, ideje őt a tökéletes dolgok sorába illesztenem, át akartam lapozni sebtében. Alapos és elmélyült olvasás lett ebből is, pár óra alatt végeztem vele. Mindene a helyén van változatlanul, és tudom szinte kívülről. Mást ne mondjak: vannak belőle származó fordulatok, amelyeket a mai napig használok.

Ráadásul az a helyzet, hogy az Utánam, srácok! életprogramot és évtizedekre szóló teendőket adott nekem. Kicsit talán át is vert sajnos. El akarta hitetni – túl azon, hogy nem szabad beletörődni a vereségekbe, vagyis érdemes a sikerre játszani a legnehezebb helyzetekben is –, hogy józan ésszel és kitartással a dolgok megjavíthatók. A vitapartnerek-ellenfelek-ellenségek nem csupán le-, hanem meggyőzhetők, sőt akár megnyerhetők is. Az a gyanú kerülget – eléggé határozott formában –, hogy az elmúlt évtizedekben a kelleténél gyakrabban vesztem el ebben az illúzióban. A mostanábant is beleértve.

Mindegy. Nem haragszom. Egyrészt nem csupán Berkes Péteren múlott. Furcsa is lenne, ha egy kamaszregény döntene róla, kik és mik leszünk. Másrészt még mindig jobb azt hinni, hogy van remény. Egyébként is: minden jó könyv ezt állítja. A tökéletesek pláne.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 25.