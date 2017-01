Update Norbi és a Fidesz-bulvár

„Büszkék lehettek! Kórházba juttattátok Laci Bácsit!” – sikoltott fel a minap Schobert Norbert, hazánk egyik legnépszerűbb üzletembere. A fitneszguruként is emlegetett férfi mérges lett, amikor megtudta, hogy a házias, egyszerű és vidám főzés hozzá hasonlóan populáris atyja megbetegedett, érthető, hogy nem rejtette véka alá felháborodását. Azért sem rejthette, mert ahogy a vonatkozó Fb-posztból is kiderült, Benke László mesterszakács mellesleg az Update1.hu ízeinek a szakmai vezetője is, bármit is jelentsen ez. A schoberti kiakadás tárgyát egyébként közelebbről meg nem nevezett blogbejegyzések képezték.

Tény, hogy a lomnici csúcs és más ínyenckulturális gasztronómiai képződmények ismert alkotójára rájárt az internetes rúd az utóbbi időben.

Megjelent például egy videó, amelyben összefoglalták televíziós életművének színét-virágát, majd az Index publikált nagyívű szöveget arról, hogy Laci Bácsin túl is kell lennie életnek. Az idős mester ezek után előbb úgy nyilatkozott, hogy szívére veszi a kritikát, még ha nem is reagál rá, nem sokkal később viszont már a kórházba vonulásáról szóltak a hírek.

Hadd jegyezzem meg – mellőzve a vitatott életmű minősítését –, hogy én az ilyet már nem szeretem. Zavarba jövök, amikor az internet nyilvános kivégzéseket követel, és még sikerrel is jár. Nem a cikkekre és a blogbejegyzésekre gondolok – újságok voltak azelőtt is, és a vitriol sosem számított hiánycikknek –, hanem arra, ami ezek alatt és belőlük kiindulva kialakulni hajlamos. Simán elhiszem, hogy vannak, akik nehezen emésztik az ilyesmit. Az internetre ugyanis, bárki bármit mond, nem könnyű felkészülni. Nem magától értetődő megszokni őt. A bashing és a bullying – hogy két szép magyar kifejezést használjak – nem csupán gyerekek közt dívik, és nem is csak rájuk veszélyes. Mióta az internet a nagymamáké és a nagypapáké is lett, azóta pláne igaz ez. Nekik a legnehezebb. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy víg felépülést kívánok Benke Lászlónak magam is. Főzzön csak tovább, amit jólesik neki, több is veszett Mohácsnál, mint egy kapszula porított cévitamin.

Schobert üzletember vonatkozó bejegyzését mindazonáltal 17 ezren osztották meg két nap alatt – hétfő estig –, és 77 ezren foganatosítottak alatta egyéb típusú aktivitást.

Ez fantasztikus!

Mindig mondom, hogy amikor azon merengünk, mit tett ezzel az országgal Orbán Viktor – előtte pedig Gyurcsány Ferenc, a másik huncut –, akkor legalább részben tévúton járunk. Magyarország miniszterelnöke cigánykereket hányna örömében, ha 1 436 086 embernek tetszene a profilja, és 1 344 784-en követnék. Magyarország miniszterelnöke feleennyit sem tud, 544 976 kedvelője és 524 480 követője törpe minoritás.

Úgyhogy innen kezdjük újra a beszélgetést arról, ki mennyire hatékony és kártékony.

Utóbbi jelzőt sem véletlenül használtam. Ha már hosszú szünet után ismét felbukkantam Magyarország legnépszerűbb Fb-oldalainak egyikén, nem voltam rest végigpörgetni a január termését. Kissé kiégett az agyam, de megérte. A sportosan alulöltözött és változatos mosolyú Rubint Réka újabb és újabb fotói-plakátjai helyett inkább arra voltam kíváncsi, hogy Schobert üzletember milyen tartalmakat szeret hívei figyelmébe ajánlani.

Nem kellett csalódnom. Tizenöt cikket érdemesített kiemelésre a Life.hu művei közül. A mérsékelten ismert bulvárszájt a habonyi univerzumba terelt Origo égisze alatt gyártja a minőséget. Ám ezzel együtt esélye sem volt a nagyágyúval szemben. Fényes diadalt aratott a nevezett habonyikum vezérlő csillaga, minden polbulvárszenny első számú forrása, a Ripost. Nem kevesebb mint huszonöt hivatkozással. Ezenkívül jutott még egy-egy a Borsnak – érzelmes interjú magával a guruval az élet súlyáról és értelméről –, valamint a Tények-tévhiteknek és a Mindenegybennek, utóbbihoz külön is indokolt gratulálni. Csak egyet nem értek: miért osztotta meg a 2015. augusztus 3-ai Ripost-cikket – Élménykaják karfiolból! Vadonatúj karcsúsító receptek! – most, másfél évvel megjelenése után? Bár lehet, hogy ez csak szimpla kekeckedés, hiszen az igazi értékek nem avulnak.

Nem-nem, szó sincs róla, hogy Schobert üzletember a Vona Gábor Jobbik-elnök és a többiek elleni mocskos kampányokhoz teszi hozzá a magáét. Schobert üzletember nem bugyuta, tudja, hogy ilyesmit akkor sem engedhetne meg magának, ha meggyőződése szerint való lenne. Meggyőződése sem nagyon lehet. Mármint nyilvánosan. Ezzel együtt bízom benne – meglehet, hiába –, hogy e befolyásos férfiúnak magától ilyen színes-változatos az érdeklődése és az ízlése, és nem azért csinálja, mert szépen kérik és meggyőzően biztatják.

A Laci Bácsi-féle poszt sikerén felbuzdulva Schobert üzletember időközben meglátogatta az idős szakácsot, és dinamikus videót készített az aktusról. Elmondta ott, hogy őt természetesen szabad bántani, fel sem veszi, Laci Bácsit azonban nem szabad! Szó se róla, igyekeztem magam tartani ehhez. Úriember módjára. Remélem, sikerült.

Zárásképpen mégiscsak muszáj megjegyeznem, hogy azt is olvastam nemrég: a Schobert házaspárnak elege van a zaklatókból. Ha így megy tovább, elvonulnak a nyilvánosság elől, és remeteként élnek tovább. Egy emberként kiáltom világgá: ez nem történhet meg!

Összeomlana a rendszer! Az meg aztán nem lenne jó senkinek!

