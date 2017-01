2011 után megint az a kérdés, mit fog szólni a kultúrpolitika

Megosztás Szilágyi Richárd, 2017. január 12., csütörtök 09:02

Szabó György, a Trafó alapítója Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Míg korábban a Trafó akár tékozolhatta is az ötleteit és a módszereit, most már a művészeti piacon is annyira kiélezett lett a verseny, hogy nagyon végig kell gondolnunk, mit és milyen formában csináljunk – mondta lapunknak adott interjújában Szabó György. A befogadóhelyként működő Trafó Kortárs Művészetek Háza alapítója és jelenlegi menedzser-igazgatója elmondta, Nagy József ügyvezető igazgatóval a következő ötéves ciklusra is pályázni fognak, de a jelenlegihez képest teljesen más konstrukcióban. Arról is beszélgettünk a mostani kultúrpolitika által nem igazán kedvelt szakemberrel, hogyan szorította háttérbe a támogatási rendszer megváltozása – közte a tao bevezetése – az innovációt a kortárs művészetben, és mivel küzdenek az Y generációs alkotók.