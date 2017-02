227 millió Mándoki-koncertfilmre?

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda 227 millió forintot költhet egyetlen koncertfilm támogatására, erről döntött nemrég a kormányzat – írja a Napi.hu. A hírportál szerint a pénz, úgy tűnik, mintha Leslie Mandoki koncertjeinek felvételére menne el. Információjuk szerint a kormány egyetért azzal, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan megvalósuló berlini, londoni és párizsi kulturális-művészeti rendezvényről koncertfilm készüljön.

Erre a célra a Miniszterelnöki Kabinetiroda a 2017-es költségvetés tartalékából 227 millió forintot kap azonnal, a pénzzel 2018 májusáig kell elszámolni. A támogatás a többek között a korábbi, 1956-os emlékdal kapcsán is reflektorfénybe került Schmidt Mária vezette 1956-os Emlékbizottságon keresztül valósul meg. (Az ötvenmillió forintra árazott 1956-os, Egy szabad országról című emlékdalról lapunk derítette ki, még szerződést sem kötöttek, mikor már a költségeiről nyilatkoztak. A témáról pedig utána még itt írtunk részletesen.)

Közben az a kormányhatározatból nem derül ki, hogy milyen koncertekről lenne szó, így lehet, hogy csak véletlen egybeesés, hogy Párizsban (március 1.), majd Londonban (március 3.) ad koncertet a The Man Doki Soulmates, a háromállomásos európai „Wings Of Freedom Tour 2017” koncertsorozat jegyében.

A The Man Doki Soulmates Mándoki László zenei formációja – olvasható a Balassi Intézet honlapján. A berlini magyar intézet honlapján nem szerepel Mándokiék fellépése, de a Konzerthaus Berlinben március 6-án lesz Mandoki-koncert. Ezek alapján nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy az 1956-os megemlékezések jegyében Mándokiék koncertfilmjét szponzorálja a kormány az adófizetők pénzéből.

A The Man Doki Soulmates már rendezett közpénzből koncertet, a Várkert Bazárban 2015-ben, ahol a belépés ingyenes volt, és a koncerten a nézők soraiban több kormánytag, így Orbán Viktor is megjelent. Ez a koncert később a köztévén is látható volt.

