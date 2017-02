A Bandcamp is felsorakozott Trumppal szemben

A frissen megválasztott amerikai elnök, úgy tűnik, a kulturális élet azon szereplőit is mozgósítani tudja, akiknek egyébként nem szokásuk politikai kérdésekben megnyilvánulni. Ezt mutatja legalábbis, hogy az előző héten bejelentett beutazási tilalom, amely hét, többnyire muszlimok lakta országot érint, már a Bandcamp online zeneáruház felháborodását is kiváltotta. A tíz éve alapított oldal zenekarok számára teszi lehetővé számaik megosztását, terjesztését, az elmúlt évtizedben pedig sikerrel lépett például a korábban népszerű MySpace helyébe. A cég két éve arról számolt be: a Bandcampet használó csapatok számára lemezeladásból összesen százmillió dollár folyt be.

Az oldalon jelentős összegek folynak keresztül, így sokakat érdekelhet a bejelentés: aki a pénteken zenét vásárol a Bandcampen, az a bevándorlást is támogató American Civil Liberties Uniont (ACLU) fogja segíteni ezzel. Ezt a héten Ethan Diamond, a Bandcamp alapító-vezérigazgatója közölte, hivatkozva Donald Trump elnöki rendeletére. A cégvezetőt személyes okok is motiválták: „miként az amerikai állampolgárok 98 százaléka, az elnökkel egyetemben, magam is bevándorlók leszármazottja vagyok”.

Diamond kifejtette, az ő felmenői Oroszországból és Litvániából érkeztek, az Egyesült Államok pedig szerinte a bevándorlók nemzete, így a rendelet Amerika leglényegét támadja. Diamond szerint csupán egy cinikus kísérletről van szó, hogy megosszák az amerikaiakat, a tiltás pedig nem teszi biztonságosabb hellyé az országot. Emiatt a Bandcamp úgy döntött, hogy pénteki részesedésük egészét felajánlják a bevándorlást is támogató amerikai polgárjogi szervezet számára. „Ők azok, akik fáradhatatlanul küzdenek ezek ellen a diszkriminatív és alkotmányellenes intézkedések ellen” – írta a vezérigazgató. A Bandcamp 10-15 százalékot kap a lemezeladásokból, ezt az összeget ajánlja tehát fel.

Az online áruház egyben másként is kifejezte szolidaritását: a tiltás által érintett országokból, valamint Mexikóból gyűjtött egybe zenekarokat, akik fenn vannak a Bandcampen is. Meglepő lehet, de találtak mindenhonnan: akadt itt szíriai black metal (Theoria), iraki zajzene (Wirephobia), iráni folkos black (Akvan), líbiai blues (Awal Akalin), szudáni elektronika (Sufyvn), jemeni trance és szomáliai afropop (Sahra Halgan Trio) is.

A Bandcampnek pedig már követője is akadt a finn metálkiadó, a Blood Music képében. A többek közt a norvég Emperort, a japán Sigh-t, a francia elektronikus Perturbatort, de a magyar Gire-t is kiadó cég Facebook-oldalán jelentette be: szintén jótékony célra ajánlja a Bandcampen eladott lemezeik után járó pénteki bevételt, tehát a maradék 85-90 százalékot. A kiadó korábbi bejelentéséhez csütörtökön hozzáfűzte: nem egy elnöki vezetés ellen vagy mellett kívánnak felszólalni, az akció pedig nem politikai pártokról szól. A Blood Music ugyanakkor szót emelt a végletes politikai megosztottság ellen. Egyben közölte, az első 200 eurót az ACLU-nak, a többit pedig az Orvosok Határok Nélkülnek és a NoOneLeft.org-nak ajánlja fel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 03.