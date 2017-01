A Carnegie Hallban zenélnek a Virtuózok

Fiatal virtuózok Magyarországról - így mutatja be Kökény Tamásékat az Armel Operafesztivál New York világszerte legismertebb koncerttermében, a Carnegie Hallban. A koncert március elsején lesz, Kökény Tamás, Sándor Zoltán (hegedű), Boateng Kármen Stephany (zongora), Szüts Apor (zongora) és Demeniv Mihály (harmonika) lépnek fel - áll a Broadwayworld zenei oldalon.

A fiatal tehetségekben közös, hogy mindannyian szerepeltek a közmédia klasszikus zenei tehetségkutatójában, a Virtuózokban, és azóta - vagy már azelőtt is - értek el sikereket magyarországi és külföldi versenyeken, koncerteken. Kökény Tamás a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató verseny második évadának fődíját nyerte el, Boateng Kármen Stephany középdöntős volt, Demeniv Mihály az első évad döntőse és különdíjasa lett, és itt volt döntős Sándor Zoltán is. Szüts Apor is az első évadban volt középdöntős.

A repertoár Magyarország és a világ klasszikus zeneszerzőinek műveiből és kortárs filmzenékből áll össze.

