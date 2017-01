A magányos hang – dalaiban jár vissza a túlvilágról

Hihetetlen, hogy David Bowie már egy éve nincs velünk. Alig múlt hatvankilenc éves tavaly január nyolcadikán, két napra rá örökre távozott. Hetvenedik születésnapján már csak zenésztársai jöhettek össze, hogy a dél-londoni Brixton Academyn rendezett koncerten emlékezzenek meg a brit könnyűzene hatalmasáról. Mindnyájan Bowie-dalokat énekeltek, még Gary Oldman színész is beszállt. Szívszorító: jó látni, ahogy a magányos hang – ahogy több kritikus is emlegette – dalai más torkából keltek életre.

Ha négy-öt percet énekelt, már akkor is ki tudta önteni a szívét – mesélt róla a BBC most bemutatott, Az utolsó öt év című dokumentumfilmjében a zenészről régi jó barátja, Tony Visconti zenei producer. Bowie mintegy másfél évig küzdött a rákkal, ám az utolsó pillanatig gőzerővel dolgozott. Ezt bizonyítja a tavalyi születésnapján kiadott Blackstar nagylemez, amelyet most két kategóriában is neveztek a Grammy-díjra, illetve a Lazarus című zenés darab, amelyet akár méltó karrierlezárásnak is lehetne tekinteni. Már a címe is az elmúlással kacérkodik. A Lázár-szindróma, a Jézus életéből ismert híres bibliai jelenet, a halott feltámadása, a visszatérés a halálból azonban egy másik markáns üzenetet is magában hordoz, méghozzá azt, hogy nem fog elmúlni nyomtalanul. S ha maga a zenész nem is tér vissza fizikai valójában, dalaiban – ahogy megszámlálhatatlan elődje vagy épp kortársa – örökké velünk marad.

Bowie nem tévedett. Ennek ékes bizonyítéka a londoni koncert, ahol a La Roux-tól kezdve a zenész háttérénekesén, Holly Palmeren keresztül a Bowie-val 1995 óta együtt dolgozó, egyebek között basszusgitározó és vokálozó Gail Ann Dorsey-ig rengetegen elevenítettek fel remek darabokat az öt évtizedes karrier egy-egy pillanatából.

Ahogy a Lazarus is hasonló utazás volt. Elég csak végigpörgetni a betétdalokat, hogy feleszméljen az ember: az olyan szerzemények összeválogatása, mint a The Man Who Sold the World, Life on Mars?, Heroes, Where Are We Now? vagy épp a címadó Lazarus, nem lehet véletlen: inkább összegzés, számvetés a sorssal. S hogy ez mennyire volt tudatos vagy sem Bowie-nál, sosem tudjuk meg, de nem is számít.

Inkább hallgassuk a dalait, nézzünk a szöveg, az ember mögé. Mert megéri. Akár a legfrissebbet, a január nyolcadikán digitális formában kiadott No Plan (terv nélkül) című posztumusz kislemezt is. Aki pedig szeretné, moziban is végignézheti a Viktória és Albert Múzeum nagyszabású, 2013-as, David Bowie Is címet viselő kiállításából készült rendhagyó tárlatvezetést is. A Hamish Hamilton és Katy Mullan rendezésében készült, David Bowie arcai című film a „popkultúra kaméleonjának” a művészvilágra gyakorolt hatását is bemutatja. Láthatunk archív felvételeket, illetve a pályatársakkal és a kurátorokkal – Vicky Broackes és Geoffrey Marsh – készült interjúkat is.

Az anyag érdekessége, hogy az eredeti kiállítás videó- és hanginstallációját egy magyar fiatalember tervezte. Balogh Zsolt lapunknak épp három éve beszélt erről a munkájáról. Mint mondta, „Bowie hivatalosan elzárkózott a kiállítástól, az egyik animációmat a menedzserén keresztül mégis egyeztettük”. Az animátor közben még a zenész elképzelt gyerekszobáját is elkészítette a londoni tárlatra. „A Pannonia Entertainment rendelkezésemre bocsátotta a vele készült összes fiatalkori interjút. Bowie érdekes, mégis alapvető gondolataiból hoztam létre egy narratívát, amely a videószobrom gerincét alkotta. A legnagyobb kihívás az volt, hogy ez az egész ne terhelje túl a kiállítótérbe megérkező látogatókat” – mesélte.

A David Bowie arcai a Pannonia Entertainment forgalmazásában hivatalosan január 12 étől a budapesti Toldi, a szegedi Belvárosi, a pécsi Apolló, a kecskeméti Otthon és a celldömölki KMKK Art Moziban látható.

