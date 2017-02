A náci tiszt fia visszaadja a festményeket

Közel nyolcvan év után visszakerülhetnek Lengyelországba a náci tiszt által eltulajdonított műtárgyak – derült ki a The Guardian cikkéből. A festményeket még 1939 decemberében vitték el a krakkói Nemzeti Múzeumból. Mindez azután történt, hogy Otto Waechter SS-Gruppenführert a város náci kormányzójává nevezték ki. Felesége, a bécsi Lora Waechter diadalittasan sétált hát be a Nemzeti Múzeumba, hogy az onnan megszerzett festményekkel új főhadiszállásukat ékesítse a városbéli Potocki Palotában. A lengyel kormány 1946-ban közzé is tette, hogy a legékesebb műtárgyak, berendezések kerültek ki az intézményből.

Ausztriába vitték a festményt

Az elvitt műtárgyakat az eltelt évtizedekben sem volt mindig egyszerű visszaszereznie Lengyelországnak, néha pedig egyenesen aukciókon kell azokat visszavásárolni az eltulajdonítók leszármazottaitól. Az SS-tiszt hat gyereke közül a negyedik, Horst Waechter viszont évek óta igyekszik visszajuttatni három műtárgyat, vasárnap pedig egy krakkói hivatalos eseményen alkalma is nyílik végül erre. A 78 éves férfi visszaad egy az anyja által eltulajdonított, a Potocki Palotát ábrázoló festményt, egy a XVIII. századi Lengyelországot mutató térképet, és egy reneszánsz kori metszetet.

Az apró képet az 1818 és 1895 között élt Julia Potocka készítette, és Artur Potockit ábrázolja, amint búcsút int hozzátartozóinak a palota erkélyén. „Édesanyám nagyon szerette ezt a képet, mindig ott lógott azoknak a szobáknak a falán, amikben lakott” – fejtette ki Horst Waechter. A kép végül a palotából Ausztriába került, ahol a háború alatt később éltek.

Zsidók tízezrei szenvedtek Waechter miatt

Az évekkel ezelőtti kísérlet, hogy a műtárgyak visszakerüljenek a nagy tekintélynek örvendő Potocki családhoz, még kudarcba fulladt. „Nem akartak semmiben közreműködni velem, egy náci fiával” – mondta el a 78 éves Waechter. Az apja iránti érzelmeken nincs is min csodálkozni, hiszen Waechter utasítása nyomán 1940-ben közel hatvanezer zsidót távolítottak el Krakkóból. A városban maradt 15 ezer zsidót pedig a következő évben gettóba telepítette a náci tiszt.

Végül a műtárgyak visszakerülése egy lengyel politikus-történésznek, Magdalena Ogóreknek is köszönhető, aki több interjút is készített a férfival, miután könyvet írt az apjáról. Horst Waechter kijelentette, a tárgyakat az 1985-ben elhunyt édesanyja emlékére juttatja vissza Lengyelországba.

Ő is hiszi, apja csupán fogaskerék volt

Egy 2015-ös dokumentumfilmben, Az én náci örökségemben egyébként Waechter elismerte, hogy édesanyja büszke náci volt. „Meggyőződése volt, hogy édesapám a helyes dolgot cselekedte, soha egy rossz szót nem ejtett róla” – mondta. A most 78 éves férfi ennek ellenére sokakhoz hasonlóan vallja, hogy édesapja csupán egy kelletlen fogaskerék volt a nagy náci gépezetben. Otto Waechter egyébként 1949-ben, Rómában halt meg rejtélyes körülmények között, miközben arra várt, hogy Argentínába szökhessen. Ogórek szerint Krakkó náci kormányzója merénylet áldozata lehetett.

Közel félmillió műalkotást loptak el a II. világháború alatt Lengyelországból a megszálló náci és szovjet erők.

