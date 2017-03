A neofolk, amit Hamvas inspirál

Fotó: The Moon And The Nightspirit / facebook

Lassan már másfél évtizede létezik, mégis csak kevesek menedéke lehet a The Moon and The Nightspirit éteri, különös hangulatú zenéje. Pedig sikertelenségről épp nem beszélhetünk: az együttes Európa-szerte ismert, évente számos koncertet ad külföldön, jóval többet is, mint idehaza. Ráadásul a neves német Prophecy adja ki az albumait. Elég csak belenéznünk koncertnaptárukba: a szerda este a Dürer Kertben új lemezét bemutató zenekarnál a budapestin túl kizárólag külföldi fellépések láthatók. Játszanak Prágában, Poznanban, Krakkóban, de még Párizsban is.

Metanoia címmel már a hatodik albuma érkezik a csapatnak, rajta csupa-csupa énekesnős, nem e világi szépségű, ősi mesék által ihletett dallal. Ilyen a nemrég közzétett Az első tündér megidézése, amely a legkülönlegesebb Regő rejtem album, illetve a további anyagok egyenes folytatásának tűnik.

Tóth Ágnes énekest hallhattuk már a Thy Catafalque avantgárd formációban is, de itt mutatja meg igazán, mit tud, a Moon neofolk varázslata az, ahol igazán szabadon dalolhat, s alkothat Szabó Mihály mellett.

Nem is lephet meg minket, hogy a csapatot olyanok inspirálták a két éve a Mandinernek adott interjú szerint, mint Hamvas, Weöres vagy Kodály. Szívesen játszanának többet Magyarországon – mondták akkor. Csak reménykedhetünk ebben.

A megjelenés időpontja: 2017. 03. 01.