A Polgári Mulató vezetője rontott Gulyás Mártonnak

„Már ott is f*sz voltál, mikor leálltál vitatkozni a Toroczkai Lászlóval. (...) Az vagy, egy liberális f*sz” – többek között ezzel rontott Gulyás Mártonnak egy férfi, miután a Krétakört korábban ügyvezető aktivista a Trattoria Venezia nevű étteremben szeretett volna vacsorázni. Az esetről az aktivista tett közzé szilveszter este egy videót, beszámolva róla: megkérdezte, ételt lehet-e még kapni, mire igennel feleltek, és leültették őt. Később viszont azt mondták neki, a konyha zárva van már, csak inni tud, mire ő kérte a panaszkönyvet.

Az ezután történteket így írta le egy hozzászólásban Gulyás: „Akkor rájöttek, hogy az nekik kínos, ment a kavarás, rendben, rendeljünk. Leadtam a rendelést. Ezután lépett oda ez a majom hozzánk. Megkérdezte, hogy én vitáztam-e a Toroczkai »Lacával«. Mondom, igen. Mondja, mekkora egy liberális seggfej vagyok. Megköszöntem a véleményét, és szép estét kívántam. Mondja, a szép az külsődlegesség, ezért a magyarok jó estét kívánnak. Mondtam, ok, hagyjuk annyiban. És tolta tovább a f*szságát, majd amikor végre elment az asztalunktól, akkor egy 10 méterről visszaordította, hogy »takarodjatok Izraelbe, zsidókat nem szolgálunk ki«.”

Az ezt követőekről készült videón látszik: Gulyás felháborodásának ad hangot az étterem előtt, mire nem sokkal később megjelenik a vele vitába keveredő férfi, a politikai indíttatású támadássorozat pedig folytatódik. „Aki a Toroczkai Lászlóval így beszél, az nem magyar ember. A lába nyomához nem érsz fel” – mondta a férfi.

„Akkor ne gyere ide, Marci”

Nem sokkal később felbukkant az étterem tulajdonosaként bemutatkozó Juhász Ákos: ő valóban szerepel is a vendéglő oldalán a Kapcsolat menüpont alatt. Megkérdezi, mi történt, majd úgy tűnik, mintha egy alkalmazottját kérné számon: „ezt miért csinálod nálam? Ezt komolyan kérdezem, Marci. (...) Akkor ne gyere ide, ha ezt csinálod, Marci.” A liberálisozó férfinak ez nem tetszett, és közölte: majd megbeszélik máskor.

Nem egyszerű alkalmazottról van szó ugyanakkor a személyében: a Polgári Mulatót irányító Mikus Márton támadt neki Gulyásnak. A „hagyományőrző szórakozóhely” a Club Hungaricum Kft. tulajdonában van, amiben cégjegyzésre Mikus Márton jogosult. Az ügyvezetőről a Heti Válasz 2012-ben azt írta: részt vett a Living Room irányításában, és „a radikáljobbos Budaházy György körüli szimpátiamozgalmak egyik főalakja.” A Living Room osztotta is már meg Mikus bejegyzését a Facebookon korábban, de találunk felvételt arról is, amint Mikus a Polgári Mulatóban szaval.

Mikus egyébként hétfő esti Facebook-posztjában vállalta is, hogy ő támadta be Gulyás Mártont. Az ügyvezető azt az N1-es videót posztolta, amit említett is: ebben Gulyás a Jobbik alelnökével, Toroczkai Lászlóval vitázott. „Ez a kis gulyás ma este megkóstolt...ki lett tessékelve onnan, ahová nem való. Tessék menni enni a Dohány utcába! ;)) Aki Laci barátommal kezd, takarodik, ha meglátom. Nincs pàrdon. Pá!” – írta Mikus, aki ezek szerint nem vette túl komolyan Juhász kérését, miszerint ne az éttermében balhézzon a vendégekkel.