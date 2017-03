„A politikusok pótolhatók, Arany János nem”

Ficsor Benedek, 2017. március 9., csütörtök 10:41, frissítve: csütörtök 11:59

A fehér király szerzője nem hitte volna, hogy ma Magyarországon öncenzúrával találkozik Fotó: Beliczay László / Magyar Nemzet

Csütörtökön mutatják be itthon Dragomán György A fehér király című regényéből készült angol filmet. A világszerte több mint harminc nyelvre lefordított könyv egy kisfiú szemén keresztül mutatja be a kelet-európai diktatúrák működését. A film futurisztikus térbe helyezi a történetet, az elnyomó hatalom működése azonban változatlan maradt. Az íróval a filmről, Orwellről, a szavak ideologikus mázáról, az etnikai homogenitásról és Jordán Tamásról is beszélgettünk. Dragomán György azt is elárulta, miért nem látta soha élőben Ceausescut.