A táncházmozgalom hősét ünneplik

Életműve a különböző népek zenéiből nőtt ki Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Tízéves A népzene ünnepe. A Zeneakadémia népzenei tanszékének indulásakor indult az év eleji sorozat, a Műpa ugyanis úgy érezte, tisztelegnie kell egy gálaműsorral a nagy esemény előtt. A siker aztán arra vette rá az intézményt, hogy évről évre meghirdesse az estet. Az idén nemcsak a koncertsorozat jubilál, a Kossuth-díjas muzsikus, népzenekutató, a Nemzet Művésze, Sebő Ferenc is kerek évfordulót ünnepel: hetvenéves. Ezért ezúttal az ő születésnapja köré építették fel a műsort, amely igazán autentikus: a táncházmozgalom, de a népzenei tanszék – amelynek ma tanára – sem lenne nélküle. A SebőFeri 70 elnevezésű műsort szombaton este fél nyolctól rendezik meg a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A koncerten a teljes Sebő-életmű terítékre kerül, hiszen az autentikus népzene csak egy szelete annak. Az énekelt versek műfaja legalább annyit köszönhet Sebő Ferencnek, mint a táncházmozgalom. Mindben ott van nemcsak a magyar, de az egész Kárpát-medencei népzene. A műsor megmutatja, hogy a különböző népek zenéiből miként nőtt ki a Sebő-életmű, végigjárja a gazdag és sokszínű életpályát az énekelt versektől a táncházi darabokon át a közös muzsikálásokig, a kollégiumi élettől a 25. Színházig, a táncháztól a népzenei tanszékig. Mindezt nemcsak zenével teszi, de gazdagon illusztrálja is archív fotókkal, televíziós és filmfelvételekkel. A koncerten a Sebő Együttes mellett Orbán Johannát, Paár Juliannát, Németh Andrást, Istvánfi Balázst, Mihó Attilát és Bandáját, a KobzArt Folkműhelyt és a Söndörgőt halljuk a színpadon.

Ahogy az elmúlt években kialakult, most is táncházzal, gyermekprogramokkal körítve ünnepelhetünk, hiszen maga a táncház elválaszthatatlan a népzenétől és az egész mozgalomtól, amelynek ez a műfaj az újkori reneszánszát köszönheti. „Táncház úgy, mint Széken” – hirdette több mint négy évtizeddel ezelőtt a mai Írók Boltjának épületében a legelső városi táncház, ahol Sebő Ferenc Halmos Bélával muzsikálta a széki táncrendet. Most ezt az élményt próbálják feleleveníteni a Műpa átriumában este hattól, majd este tíztől a koncerthez kapcsolódva. Mihó Attila és Bandája a legjobb választás a szombati koncert elé: „Ők úgy húzzák a széki zenét, ahogyan mi mindig is szerettük volna” – tartja róluk a Sebő Együttes. A gyerekeket Bognár Szilvia koncertje varázsolja el, őket már fél öttől várják az ingyenes programok.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 10.