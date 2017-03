A világhírű zenész, aki a metróban is hegedül

Budapesten ad koncertet a világsztár, aki egy kísérlet kedvéért a washingtoni metróállomáson órákig hegedült.

Hét évvel ezelőtt egy hideg januári reggelen egy fiatal férfi kezdett hegedülni a Washington DC-i metróállomáson, háromnegyed órán keresztül játszott hat Bach-darabot. A járókelők közül senki nem ismerte fel az akkor már világhírű művészt, aki hárommillió dolláros hegedűjén játszott. Az eseményt a The Washington Post egyik újságírója szervezte, aki arra volt kíváncsi, mekkora sikere van egy inkognitóban zenélő világsztárnak a hétköznapokban, akinek meghirdetett koncertjeire amúgy vagyonokat fizetnek a rajongók. Joshua Bell még kamasz volt, amikor a Riccardo Muti vezényelte Philadelphia Zenekarral színpadra lépett, de rövid időn belül már a Carnegie Hall közönségét is meghódította. Ugyanekkor szenzációszámba ment a London/Decca lemezkiadóval kötött szerződése, amelynek híre futótűzként terjedt a zenei világban. Joshua Bell az eltelt több évtizedben számos neves szimfonikus zenekarral és kamaraegyüttessel lépett fel, szívesen vállal dirigensi feladatot, de olyan filmzenék előadójaként is közreműködött, mint A vörös hegedű vagy a Hölgyek levendulában, sőt a Daniel Craig főszereplésével készült háborús film, a Defiance (Ellenszegülés) hegedűszólóját is ő játszotta. A vörös hegedű motívumait fölhasználva pedig John Corigliano új versenydarabot komponált Bellnek.

A hegedűművész visszajáró vendégnek számít Budapesten, vasárnap este a Zeneakadémia nagytermében a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekarával ad közös koncertet. Felcsendül Gustav Mahler V. szimfóniája, a híres Adagiettó és Mendelssohn e-moll hegedűversenye. Az 1929-es alapítású frankfurti zenekart olyan kiváló karmesterek vezették, mint Eliahu Inbal, Dmitrij Kitajenko vagy Paavo Järvi. 2014 óta a kolumbiai karmester, Andrés Orozco-Estrada viszi ezt a szerepet, s a budapesti fellépés dirigense is ő lesz. A koncert után a Kóda című pódiumbeszélgetés-sorozat részeként Michael Traub, a zenekar igazgatója és Mona Dániel moderátor várja az érdeklődőket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 10.