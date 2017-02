A zenészeknek is politizálniuk kell?

Az év legjobb brit formációja címmel tüntették ki az idei Brit Awards-díjátadón a The 1975 nevű zenekart, amely 2014-ben a Szigeten is fellépett. Az együttes pedig most arra használta a vörös szőnyeget, hogy politikai állásfoglalásra, megnyilvánulásokra és aktivitásra sarkallja a zenésztársadalmat, a művészvilágot.

– Arról, hogy mindenki maradjon annál, amihez ért, az a véleményünk, hogy mi maradunk a saját területünknél: a politikai és társadalmi szempontból informatív popzenénél – idézte a BBC Matty Healy kijelentését. A zenekar énekes-gitárosa visszautasította azt a szemléletet, hogy a zenészeknek kizárólag a művészetükről, a dalszerzésről kellene beszélniük. Mint kifejtette, nagyon nem ilyen időket élünk, épp ellenkezőleg, az előadóknak politikailag is aktívnak kell lenniük. – Ha az embernek van egy felülete, azt használnia kell, s nem dughatja homokba a fejét – mondta Healy. Hozzátette, egyes előadók talán félnek, de ma a művészeknek nagy felelősségük van.

A művészek politikai állásfoglalásának kérdésköre – hogy egyáltalán szabad-e nekik ilyet tenni – szinte mindig terítéken volt, s amióta milliós online közösségi felületeken adnak hangot véleményüknek, még inkább előtérbe került. Különösen Donald Trump amerikai elnök megválasztása óta van ez így, a demokrata párti amerikai zenészek és színészek közül többen is ellene szólaltak fel, így Meryl Streep vagy épp Katy Perry. Mark Wahlberg színész közben az elnökválasztás után épp arról beszélt, ideje lenne rájönnie az amerikai celebvilágnak, hogy az átlagembert nem érdekli, ha tőlük politikai kiáltványokat hall. A vasárnapi Oscar-gála kapcsán is arról megy a találgatás, vajon ki használja ki a díjátadót, hogy hangot adjon politikai nézeteinek.