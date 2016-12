Adams vérengző nyulaival sokkoltak húsvétkor

Komoly sokkot okozott a Channel 5 nézői körében, hogy húsvétkor a Richard Adams-féle Watership Down filmváltozatát adták le – idézte fel az Independent a márciusi esetet az idén 96 éves író halála után. Lapunk is megírta: december 24-én vesztette életét a szerző, akinek első műve világszerte népszerűvé vált, magyarul pedig Gesztenye, a honalapító címmel jelent meg. A klasszikus regényt homéroszi eposzok inspirálták, és nyulakról olvashatunk benne, akik kotorékuktól elvándorolva új otthont alapítanak. Az állatoknak a műben saját nyelvük, mitológiájuk van, közmondásokkal rendelkeznek.

És az emberekhez hasonlóan mészárolnak is: a rajzfilmváltozat ennek megfelelően nem épp gyermekbarát lett. Persze, tudhatjuk, akad olyan bollywoodi celeb is, aki az Állatfarmot fiatalokkal olvastatná, és A legyek urát is szeretik közvetlenül a játékos kalandregények után a kicsik kezébe nyomni. Így a Channel 5 idei márciusi döntése is kevésbé lehetett meglepő: a tévéadónál húsvét délután vetítették le az 1978-as, Martin Rosen rendezte rajzfilmet, ami még felnőtteknek is komoly rémálmokat okozhat. Hamarosan érkeztek is a felháborodott szülői reakciók: a csokinyuszival a tévé elé telepedő kicsiknek nem épp ilyen horrorisztikus, véres jeleneteket kellene látniuk.

Voltak ugyanakkor, akik a bírálókat bírálták: egyes Twitter-felhasználók azt írták, az egyik legjobb gyerekkönyvről és -filmről van szó, ami azért a csokinyuszinál jobban építi a kicsiket. Más azt említette, valóban brutális, csakúgy, mint a természet, ő pedig gyerekként látta, és semmi baja nem lett tőle.

Adams egyébként 2014-ben beszélt arról a Telegraphnak: talán kicsit túl sötétre sikeredett a Watership Down története. Hozzátette: ő bármit elolvashatott már gyerekkorában, és több olyan mű is elnyerte a tetszését, amiket némiképp korai volt olvasnia. Falta például Poe-t, de nagy kedvence volt Arthur Conan Doyle-től A sátán kutyája, vagy Algernon Blackwoodtól az Ancient sorceries. Arra a kérdésre mindenesetre igennel felelt, hogy nem aggódott-e, mikor a könyv megírása előtt még a lányainak mesélte ezeket a történeteket. Úgy tűnik, a gyerekeit azért mégis csak kevésbé igyekezett sokkolni ő is a sztori alakítása közben.