Trump a Grammyn is kapott egy nyaklevest

Nagyon durva meglepetés nem született az 59. Grammy-díj-átadón. Az előzetes várakozások, illetve beharangozott befutók elvitték a nekik előre kisopánkodott díjakat. Összesen több mint nyolcvan kategóriában hirdettek helyi idő szerint vasárnap éjjel győztest, az idei kiosztó legtöbb s leginkább jegyzett díjait – szám szerint ötöt – a brit énekesnő, Adele zsebelte be. Hello című száma, amelyet YouTube-on is lassan kétmilliárdan kattintottak le, három kategóriában is diadalmaskodott, míg maga az előadó 25 című lemezéért az év albuma címet is elvitte. Az énekesnő „nagy riválisa”, Beyoncé „csak” két kategóriában győzedelmeskedett.

Ahogy egyébként korábban várni lehetett, az éppen egy évvel ezelőtt elhunyt David Bowie Blackstar című korongja is mindent vitt, amit lehetett: a lemez maga három díjat kapott, míg másik kettőt a háttérmunkáért és a felvétel technikai megvalósításáért is bezsebelt.

Az év albuma: 25 – Adele

Az év felvétele: Hello – Adele

Az év dala: Hello – Adele

Az év rockdala: Balckstar – David Bowie

A legjobb kortárs albuma: Lemonade – Beyoncé

A legjobb pop-vokál album: 25 – Adele

A legjobb pop szólóelőadás: Hello – Adele

A legjobb alternatív zenei album: Balckstar – David Bowie

A legjobb rockelőadás: Balckstar – David Bowie

A legjobb videoklip: Formation – Beyoncé

Donald Trump új amerikai elnök nem úszta meg, hogy ne szóljanak be neki: ezúttal Katy Perry új, a napokban kiadott dalával szúrt oda neki. A Chained to the Rhythm (Összeláncolva a ritmussal) című dala alapból egy üzenet az új adminisztrációnak, ahogy azt több zenei szaklap is megjegyezte. Többek között az ilyen sorok, mint: „Annyira kényelmes, hogy buborékban élünk, élünk / Annyira kényelmes, hogy nem láttuk a bajt, a bajt”, vagy épp a „készüljünk a lázadásra!” beszúrások miatt.

Perry személye egyébként annyira nem is meglepő, hiszen az elnökválasztási kampányban egyértelműen Trump ellenfelét, a volt first ladyt, exkülügyminisztert, Hillary Clintont támogatta. Az amerikai énekesnő Skip Marleyval közösen lépett fel, aki vokálozott a dalban, miközben a háttérben az amerikai alkotmány szövege futott.

Ami magát a Grammyt illeti, sokszor és sokan vitáznak arról, hogy pontsan mi értelme is van a dolognak úgy, hogy egy-egy előadó letarol egyes kategóriákat, miközben az új hangoknak nagyon minimális esélyük van arra, hogy nyerjenek. A gála – a kritikusai szerint – nem más, mint egy kellemes parasztvakítás, színtiszta show, ahol semmi más nem számít, mint a csillogás és a látvány.

