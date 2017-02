Agykutatóval is muzsikálnak a Cziffra-fesztiválon

Misa Majszki Fotó: Hideki Shiozawa

Tavaly óriási sikert aratott a Cziffra-fesztivál: ha nem volnának tűzvédelmi előírások, minden bizonnyal szó szerint a csilláron is lógtak volna, ezért idén a Zeneakadémia is beszállt a rendezvénysorozat helyszíneként a MOM Kulturális Központ mellett. Több koncertet tartalmaz az idei kínálat, de számos kísérőesemény is lesz. A Balázs János zongoraművész vezetésével működő fesztivál idei két sztárvendége a török zongoraművész-zeneszerző, Fazil Say és a lett–izraeli csellóművész, Misa Majszki (Mischa Maisky) lesz. Előbbi csütörtökön ad zongoraestet, utóbbi a február 26-i zárógálán lép fel.

A keddi nyitóesten debütál a Cziffra György nevét viselő, fiatalokból alakult kamarazenekar; ők a fesztivált alapító Balázs Jánossal és Jandó Jenővel állnak színpadra. Szerdán Freund Tamás agykutató egy koncert keretében beszél majd az improvizációról, amit Balázs János Lajkó Félixszel illusztrál, de Junior Prima díjas művészek közreműködésével hangszerbemutatót is tartanak gyerekeknek, továbbá fellépnek a jövő zálogai, az ifjú tehetségek: például a közönségkedvenc Boros Misi; a Cziffra-fesztivál Kamarazenekarának koncertmestere, Kállai Ernő vagy a fiatal kora ellenére sokat foglalkoztatott Devich Gergely.

Szintén különleges műsornak ígérkezik a jövő pénteki, ZongOpera című est: ezen Rost Andrea és Balázs János közösen adnak elő zongorakísérettel Bellini-, Donizetti- és Verdi-operarészleteket, az áriák között pedig ugyanezen szerzők műveiből készült Liszt-parafrázisokat hallhatunk.

Harmadik alkalommal rendezi meg régizene-fesztiválját a Müpa: az eseménysorozaton világhírű művészek lépnek fel. Hat koncertet tartanak február 19. és március 4. között, de mindjárt a nyitó hangverseny egy egészen különleges Händel-áriaest lesz: a bársonyos hangú francia kontratenor, Philippe Jaroussky lép fel az Alessandro Tampieri koncertmester által vezetett Ensemble Artaserse kíséretével vasárnap este fél 8-kor a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében.

A sorozatban később színpadra lép az Europa Galante Fabio Biondi vezényletével; hallhatjuk a szenvedélyes német szopránt, Simone Kermest; a Bach Consort Wien Rubén Dubrovsky irányításával Monteverdi negyven darabból álló szakrális zenegyűjteményét, a Selva morale e spiritualét adja elő. Természetesen nem maradhat el a két élvonalbeli hazai historikus együttes sem, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar, akiket Vashegyi György vezényel majd; ők Rameau Naïs című művének koncertszerű előadásával zárják a fesztivált.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 17.