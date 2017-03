Arannyal új becsületet szerzett magának a magyar nyelv

– Arany János ma is velünk, hatása bennünk van. Emberöltőkre a magyar irodalom mércéjévé vált, szállóigévé lettek sorai – jelentette ki Áder János köztársasági elnök Nagyszalontán, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Arany-emlékév hivatalos megnyitóján. A szülőváros polgármesteri hivatalának nagytermében elmondott méltatásában az államfő úgy vélekedett: Arany nélkül szegényebbek lennénk, szegényesebben tudnánk kifejezni magunkat édes anyanyelvünkön. A költő pályáját, a Magyarországon a 19. században „összesűrűsödött történelmi időt” ismertetve a köztársasági elnök elmondta, Arany művein keresztül halála után is velünk marad, mert maradandót hozott létre: hidat, verset, újító szerkezetet, szobrot, tudományos tételt, regényt, békét és szabadságot.

– Kerülte a nyilvánosságot, óvatos aggodalommal tekintett a kéretlen népszerűségre. Alkotó életével, visszahúzódó alkatával azonban mégis részesévé vált a 19. század legnagyobb vállalkozásának: a magyar nemzet újraalapításának – jelentette ki Áder, aki szerint ma Arannyal mérjük és számoljuk azt az időt, amikor a magyar név s a magyar nyelv új becsületet szerzett magának. Az államfő felhívta a figyelmet, hogy közös jövőnk, a haza sorsa nemcsak az anyagi jóléten, a nemzeti összterméken vagy látványos sikereinken múlik, hanem azon is, megbecsüljük-e nagyjaink teljesítményét, emlékezünk-e rájuk, és tanulunk-e tőlük.

Áder János köztársasági elnök beír az emlékkönyvbe az Arany János szülőhelyén álló tájházban a partiumi Nagyszalontán a költő születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A bicentenárium alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia konferenciát rendezett a hajdúvárosban, ahol bemutatták az Arany Szalontája, Szalonta Aranya című, a költő életútját felölelő kötetet is. Elhangzott egyebek mellett, hogy „a teljes magyarság hordozójának” is nevezett költő ősei a 18. század elején telepedtek le Nagyszalontán, és az érdeklődő közönség arról is értesült, hogy Arany haj- és bajuszviselete, valamint portréi nemcsak személyes stílust és ízlést tükröznek, hanem politikai gesztusnak számítottak.

Patócs Júliától, a szalontai Arany János Művelődési Egyesület (AJME) elnökétől megtudtuk, a szülőváros egész évben egymáshoz láncszerűen kapcsolódó programsorozattal tiszteleg legnagyobb szülötte előtt. Áder János ellátogatott a helyi Csonka-toronyban működő Arany-emlékmúzeumba is, amelynek épületét idén restitúció útján szerezte vissza az AJME, és mihamarabb felújítanák, bővítenék. Az egyesület a városi önkormányzattal közösen működteti a költő szülőháza, az egykori „bogárhátú öreg viskó” helyén álló tájházat is. Ezek az intézmények természetesen megtalálhatók az AJME által elindított, a költő életútjának főbb állomásait tartalmazó emléktúra térképén, amelynek végigjárását az Arany-út szervezői nyereményekkel honorálják.

Budapesten, a Fiumei úti sírkertben, a költő sírjánál tartott megemlékezésen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, valamint Térey János József Attila-díjas költő-író beszélt.

