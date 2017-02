Aretha Franklin bejelentette a visszavonulását

A tizennyolcszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő a Detroit TV-ben jelentette be, hogy ebben az évben maga mögött hagyja a színpadot, de szeptemberben még kiad egy utolsó albumot, amelynek Stevie Wonder a producere, új szerzeményekkel teli albumát a tervek szerint Detroitban rögzítik.

– Nagyon elégedett vagyok, tekintve, hogy honnan indult a karrierem és hol tart most – nyilatkozta a hetvenöt éves művész, aki a jövőben sokkal több időt szeretne tölteni unokáival, akik nemsokára egyetemre mennek. De Franklin azt is elmondta, nem teljes visszavonulásról van szó, ha úgy adódik, egy-egy ünnepi alkalomkor a jövőben is vállal majd fellépéseket.

Aretha Franklin tizennégy éves volt, amikor megjelent első lemeze, karrierje során több mint 75 millió albumot adott el világszerte, kétszer is felkerült a Rolling Stone „Minden idők legnagyobb zenészei” listájára, míg az amerikai Time magazin a XX. század száz legfontosabb személyisége közé sorolta. Legismertebb dalai közé tartozik a Respect, az I say a little pray for you, a Think, a You make me feel like, az Ain't no way című számok.

