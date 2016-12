Avril Lavigne megvédte az exférjét Zuckerbergtől

Mások zaklatását („bullying”) reklámozza legújabb kisfilmjében Mark Zuckerberg – ezt állította Avril Lavigne énekesnő, aki Twitter-oldalán üzent a Facebook-vezérnek. A harminckét éves kanadai pop-punk sztárnak egy Jarvis-hirdetés nem nyerte el a tetszését.

Ebben a reklámban a közösségi média vezérigazgatója beszélget a mesterséges intelligenciával, többek közt arra kérve őt: játsszon le néhány jó Nickelback-számot. „Sajnálom, Mark, nem tehetem ezt. Nincsenek jó Nickelback-számok” – válaszolta Jarvis a reklámblokk humorosabbnak szánt részében.

A Nickelback-énekes Chad Kroegerrel két évig házasságban élő Avril Lavigne viszont nem találta ezt olyan viccesnek. A popsztár posztja kicsit ellentmondásosnak tűnik: először azt írja, Zuckerbergnek joga van ahhoz, hogy kifejtse a véleményét zenéről, majd hozzáteszi, hogy a Nickelback elleni támadás rossz ízlésről tanúskodik. Aztán már Zuckerberg felelősségéről értekezik: szerinte akinek a hangja ennyiekhez elér, annak nem kellene a zaklatást reklámoznia. #ANickelbackTöbbMintÖtvenmillióLemeztAdottEl – üzent aztán hashtaggel is az énekesnő, mintegy sugallva ezzel, hogy amit ennyien szeretnek, az rossz nem lehet.

A Nickelbackkel való viccelődés egyébként nem új keletű, és hazánkba is begyűrűzött már: tavaly több ezren jelölték vissza a Nem leszek ott a Nickelback-koncerten 2015 Facebook-eseményt. A viccelődés aztán az Indexnél is kicsapta a biztosítékot: Sajó Dávid egyrészt az eseményt létrehozó magyar zenészek munkásságát bírálta, másrészt a Nickelbacket a világ egyik legrosszabb együttesének nevezte, amin szerinte nem nagy kunszt nevetni. Mellette egyébként a Rolling Stone olvasói is úgy vélték korábban, hogy a Nickelback a második legrosszabb zenekar a kilencvenes évekből. A New Yorker szerzője, Ian Crouch két éve írt arról, hogy az utálatunk mentette meg valójában ezt a zenekart.

A trollkodást talán a kanadai rendőrség járatta a leginkább a csúcsra: múlt hónapban azt közölte, hogy a bűnügyi eljárás, a pénzbírság és a jogosítvány felfüggesztése mellett bónusz büntetésként még Nickelback is fog szólni a rendőrségi kocsiban, útban a börtön felé.

A The Guardian azért hozzátette: akadt, amikor a kanadaiak nevettek utoljára. Mikor októberben a brighton-i rockzenekar, a Royal Blood közzétett egy poént, a kanadai csapat úgy válaszolt: a Nickelback-viccek épp olyanok, mint a Royal Blood. „Mindegyik királyabb volt még évekkel ezelőtt.”