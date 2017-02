Az ember, aki fazont szabott Debrecennek

Aki valaha megfordult a cívisvárosban, vagy akár csak vonattal átsuhant rajta, netán fotót látott róla, biztos, hogy találkozott a munkáival. Debrecen visszavonhatatlanul magán hordozza Sajó István keze nyomát.

A Debrecen Nagyállomás, a Nagytemplom második világháború utáni rekonstrukciója, szétlőtt tornyainak feltámasztása, a régi nagyerdei stadion, az OTI (az egykori Országos Társadalombiztosító Intézet – a szerk.) épülete, a Hatvan utcai izraelita hitközség egykori bérháza, a Vásáry utcai lakóház vagy számos magánvilla, illetve a „régi” Nagyerdei Stadion.

Csak pár „szerénység”, amely a kalandos életű, 1896-ban, a millennium évében zsidó családban született Sajó munkáját dicséri. Épületei, azok vonalvezetése, lekerekítései könnyednek hatnak, ugyanakkor praktikus funkcionalitással párosulnak.

Sajó István (1896–1961) Titanilla5 B

Életművét a debreceni Modemben most tárlat mutatja be Art déco a pusztán címmel. A február 26-ig megtekinthető kiállítást már csak azért is érdemes végignézni, mert noha épületei „alapnak” számítanak, ám még debreceniként sem biztos, hogy azokat össze tudjuk kötni az építésszel. Úgy viszont összeáll a kép, hogy az eredetileg klasszicista épületeiről ismert városba többek között ki csempészett egy szelet modernitást a XX. század első felében, majd pedig a második világháború utáni években.

A sportmániás, az első világháborúban főhadnagyként többszörösen kitüntetett Sajó a József nádor műegyetem építészmérnöki szakán végzett, majd Németországba Breuer Lajos Marcell-lel közösen ment ki. Dortmundban három évet töltött, megfordult Duisburgban is, családi házak, középületek építésében segédkezett, tanult, közben bútorterveket készített, és dekoratőrként is dolgozott.

1923-ban jött a tengerentúl, az ígéret földje. Az Egyesült Államokban New York és Florida között ingázott, tanult, felhőkarcolóterveket fabrikált, és a magasépítészetben is jártasságot szerzett. Két magyarral, Wank Loránddal (Roland Wank) és Berzőffy Loránddal (Roland Berz) közösen létrehozták a Mediterranean Architect Studiót, s többek között hétvégi házakat, villákat építettek a déli napsütésben. Sajó a nagyüzemi lakásépítésbe is belekóstolt, így többek között részt vett a New York Bronx negyedében épült, The Coops elnevezésű tömblakáskomplexum építésében.

S miközben sokan úgy gondolnák, több év Amerika és siker után az ember ott marad és élvezi a felhőtlen életet, Sajó visszatért Debrecenbe. Hazai karrierje szülővárosában indult virágzásnak. A második világháború előtt inkább lakóházakban és a Nagyerdő felé vezető körúton álló magánvillákban csillogtatta meg tudását, s praktikus, formatervezett épületekkel kezdte átformálni, megújítani a város karakterisztikáját.

Debrecen, Hatvan utca 6.: A status quo ante izraelita hitközség által építtetett ötemeletes, klinkertéglával borított luxusbérháza (1928–1931). Nem lehet úgy elmenni mellette, hogy egyszer ne csodáljuk meg a kiugró geometrikus ablakokat. Szinte felüdítő a látvány, főleg az OTP és a szemben álló nagy posta épületegyüttesének beton-üveg szekciója mellett

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Nemcsak kívül, de belül is egyből az az érzése támad az embernek, egy szelet budapesti Újlipótváros közvetlenül a többek között Hajós Alfréd által az 1896-os olimpiára tervezett, 1915-ben eklektikus stílusban épített Aranybika Szálló árnyékában, amelynek későbbi modernizációs kozmetikázásában (1932) Sajónak ugyancsak benne volt a keze

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az Újlipótváros-hangulat egyébként Sajó több két világháború között készült bérházára, de még a villáira is elég jellemző. A formák, a színek, a megoldások egyértelműen a budapesti városrésznek a karakterisztikáját idézik

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Debrecen, Vásáry utca 8.: Az 1980-as évek elején, amikor nem volt ennyire színes az amúgy 1934-ben épült négyemeletes, akkor is kitűnt lekerekített formáival

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az erkélymegoldást, ahogy szépen belesimul az előreugró szobákba, és a másik oldalon kecsesen visszahajlik a falba, nem lehet nem szeretni Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Debrecen, Simonyi út 42., Fényes-villa: Sajó villái a modernitás és a klasszikus elegancia között egyensúlyoznak okosan

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Debrecen, Simonyi út, Geiger-villa: Egy másik, nemrég felújított, egyben kibővített villája. A színeket és a vonalvezetést tényleg nem lehet megunni

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Egyértelműen „a mű”, Sajó legnagyobb dobása, a világ első földsánc stadionja, a régi nagyerdei aréna. Az 1933-ban emelt, a helyi környezeti adottságokhoz a leginkább alkalmazkodó sportlétesítmény fogalom volt, sajnos azonban már csak múlt idő. Az 1980-as évek végére elég rendesen lelakott és elsősorban a benne megrendezendő salakmotorversenyekről ismert létesítményben a rutinos fesztiválozók még nem egy koncertre pattoghattak, ugyanis a modern stadion felépítése előtt a tizedik születésnapját az idén ünneplő Campus-fesztivál színpadai az arénában álltak. S grandiózus méreteit jól jelzi, simán elfért benne egy több tízezer fős könnyűzenei mustra Titanilla5 B

Mára ennyi maradt. A két bejárati kapu. Sokan csúfolták Sztálin-barokk csodának, ám a könnyelmű kijelentésért dicséret nem járt. Sajó és a stadion idővonala egyébként igen szorosan összefonódott, a lelkes fociszurkoló építész szíve egy meccs elején állt meg végleg 1961. március 11-én Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Sokan örültek, hogy végre tényleg lesz egy minden XXI. századi igényt kielégítő új aréna – a debreceniek bő húsz év alatt legalább négy látványtervet láthattak három lehetséges helyszínnel –, azért volt aggodalom, hogy mi marad a régiből. Már csak azért is, mert abban még dekáztak az Aranycsapat tagjai, meg tényleg, még zombiapokalipszist idéző állapotában is, de hozzátartozott a „látképhez” Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet: A második világháborúban a családjával együtt munkatáborba küldött Sajó 1945 után oda tér vissza, ahonnan elvitték: Debrecenbe. Az újjáépítés során elsőként a Nagytemplomot hozzák helyre, amely 1948-ig készül el. S ahogy látszik, az 1949-ben épített OTI épülete egy új korszak, egy új vonalvezetés Sajó életében. A színes, játékos vonalak, megoldások helyét átveszik a teljesen sima, különösebb cicoma, díszítés nélküli tömbök Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Akad még persze valami a múltból, például a lekerekített forma iránti vonzalom, de az OTI az már egy új korszak kezdete. Hangulatában mindenképp, s az épület ma is sokkal, de sokkal komorabban hat, mint a korábbi munkái. Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Debrecen, Petőfi tér 16–18: Óh, a Petőfi tér sarka, szemben a Nagyállomással. Bronxból ez maradt az 1950-es évekre. A funkcionalitás, mondhatnánk, átvette a hatalmat. Addig persze ez annyira nem tűnik fel, amíg a földszinti üzletsor hentesénél jó a kolbász, meg a szalonna, netán a savanyúság, a csalamádé.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az 1958-ra elkészülő szalagház „betonrácsos” erkélymegoldása máshol is megfigyelhető a városban, így például a Miklós utca 2. szám alatt is elkaphatják a szemfülesek.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A debreceni Nagyállomás: Az utolsó munka, amin Sajó is dolgozott. Az 1955-61 között elkészül állomás épületegyüttese, illetve az építészhez köthető betonboltozata annyira alap, hogy sokan picit dideregnek a terület nemrég bejelentett modernizációja miatt. Az eddig nyitott tér ugyanis zárt lesz, s a nagyjából minden Debrecenben játszódó filmben feltűnő épület teljesen beleolvad majd az új épületekbe.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet