Az olvasók is veszítenek az Alexandra-botrányon

Egyelőre bizonytalan, hogy mi fog történni az egyik legnagyobb magyar könyvesboltlánccal, könyvterjesztővel és könyvkiadói csoporttal. Múlt héten derült ki, hogy a Matyi Dezső érdekeltségébe tartozó, évek óta kritikus helyzetben lévő Alexandra fizetésképtelen. A könyvkiadókkal szerződésben álló cég, a Könyvbazár Kft. nem tud fizetni a kiadóknak sem, amelyeknek a könyveit bizományba, vagyis fizetség nélkül vette át, és üzleteiben árulta.

Az ötvenhat könyvesboltból álló Alexandra-hálózatra akadhat befektető, erről is folynak tárgyalások. Egyebek között a médiával, lap- és könyvkiadással foglalkozó Centrál Médiacsoport Zrt. és több könyvkiadói csoport érdeklődik – írta meg a Napi.hu hírportál.

Közben egyre több olyan hangot hallani, hogy a magyar államnak be kellene avatkoznia a könyvpiac helyzetébe, hogy helyrebillentse az egyensúlyt. Csak arról térnek el a vélemények, hogyan tegye.

Súlyosan érinti a probléma az olvasókat is, hiszen a minőségi könyveket megjelentető műhelyeket különösen sújtja az eset. Nagyobb kiadóknak, főleg a bestsellerek kiadóinak arányaiban jobban fizetett az Alexandra – az ő könyveik nélkül már összeomlott volna a könyvesboltlánc. Egyébként is számos könyvkiadó szűnt meg az elmúlt hat-hét évben, köztük olyan jelentős műhelyek, mint a Palatinus. A nagy könyvesboltláncok által uralt könyvterjesztési rendszerben nincs is kellő helyük a minőségi könyveknek, nehéz a műveket eljuttatni az olvasókhoz. Az állam támogatja a könyv kiadását, de az olvasókhoz való eljuttatásuk már akadozik. A határon túli olvasókról gyakorlatilag lemondtunk: alig vannak minőségi magyar könyvesboltok a határon túl – sorolja a problémákat Mészáros Sándor, a Kalligram kiadó vezetője.

A szépirodalommal és társadalomtudománnyal foglalkozó kiadóval szemben tizenhat havi tartozást halmozott fel az Alexandra. Mészáros nem akarta megnevezni az összeget, viszont azt mondta: tönkremenni nem fognak akkor sem, ha az Alexandra nem fizet – most ez a legvalószínűbb. Egy új befektető nem állna jót a kiadók felé a korábbi tartozásokért.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) hárommilliárd forintos állami segítséget kér az Alexandra fizetésképtelensége miatt. Kocsis András Sándor, a könyvszakmai szervezet elnöke a Népszavának azt nyilatkozta: az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán segítséget ígért, az illetékes államtitkárral jövő héten tárgyalhatnak.