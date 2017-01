Bedőlhet az Alexandra, tanácstalanok a könyvkiadók

Egy brit pszichológus elmélete szerint január harmadik hétfőjén mélyponton van a közérzetünk. Az év legszomorúbb napja idén biztosan nem hazudtolta meg magát: tegnap jelent meg a Hvg.hu oldalán, hogy összeomláshoz közeli állapotban lehet Magyarország egyik legnagyobb könyvterjesztő-könyvkereskedő-könyvkiadó cégcsoportja, amelyet a könyvesboltláncáról csak Alexandraként szoktak emlegetni.

A könyvszakma hónapok óta érzékelte, hogy gondok vannak az Alexandra háza táján, bár a cég azelőtt sem a fizetési fegyelemről volt híres. Most pedig, úgy tűnik, fizetésképtelenné vált a Könyvbazár Kft., amellyel a könyvkiadók álltak szerződésben. Az 56 üzletből álló könyvesboltláncot már korábban átszervezték egy másik cégbe, a Rainbow Kft.-be, amelyben a Wolf-CRS Kft. nevű társaság szeptemberben 50 százalékos tulajdont szerzett.

Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) igazgatója tárgyalt a cég képviselőjével és Matyi Dezsővel is. A könyvszakmai szervezet igazgatójának elmondása szerint a helyzet átláthatatlan, a két cég egymást teszi felelőssé a hiányért. Matyi Dezső elmondása szerint arról számolt be az egyeztetésen, hogy elveszítette az irányítást a Rainbow Kft. felett, és hogy feljelentést tett sikkasztás és okirathamisítás miatt. A Rainbow Kft. pedig elmondása szerint azt kérte a könyvkiadóktól, hogy nekik adjanak forgalmazásra könyveket, felelősséget azonban nem vállal a Könyvbazár tartozásaiért.

Ezek után a három nagy könyvkiadói csoport közül ketten már jelezték, visszahívják kiadóik könyveit az Alexandra üzletekből: a Líra és a Kossuth Kiadói Csoport, amely Kocsis saját cége.

Más lehetőséget a Libri sem lát; ők egyébként már tavaly ősszel visszahívtak egy nagyobb mennyiségű könyvet az Alexandra üzletektől, ennek egy részét vissza is kapták, a másik részére ígéretet kaptak. Most ők is a teljes náluk lévő készletük visszahívásában gondolkodnak, miután nem bíznak abban, hogy ebben a formájában menthető lenne az Alexandra – ezt Halmos Ádám, a Libri Kiadó társtulajdonosa mondta lapunknak.

Könyvkereskedelmi szempontból kétségkívül a Libri lenne az új helyzet legnagyobb nyertese, hiszen igazán nagy szereplőként egyedül maradna a könyvpiacon, ahogy ez az amerikai Borders-csoport összeomlásakor történt, ott a Barnes & Noble került ki nyertesen az ügyből.

Ha a könyvkiadók nem adnak többé könyvet az Alexandrának, több ezer cím tűnhet el a lánc üzleteiből, persze nem azonnal. Januárban eleve leltározás zajlik a könyvesboltokban, és amíg annak nincs vége, az üzletlánc azt sem tudhatja pontosan, mi van nála az érintett kiadók könyveiből. Ráadásul az üzletek nyitva vannak, most is árusítás folyik.

Korábban több független kiadó is döntött már úgy: nem terjeszt az Alexandra üzleteiben, mert aránytalan nehézségek árán és nagy késéssel jut csak pénzhez eladott könyvei után. A Holnap Kiadó felszámolási eljárást indított, és összes, még el nem adott könyvét visszakérte, vissza kapta őket. Mások viszont bizalmat szavaztak a cégnek. Az Alexandra mögött álló Pécsi Direkt Kft.-t 2015-ben felszámolták, de a Könyvbazár Kft. vállalta a kiadókkal szemben fennálló tartozást. Részletfizetésben állapodtak meg azzal, aki ebbe belement, és az Alexandra el is kezdett törleszteni.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése reménykedik, hogy megoldható a helyzet, különben nagy veszteségeket szenvednek a könyvkiadók.