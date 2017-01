Bőröndökkel emlékeznek 1956 áldozataira

Elkészült a Szabadság térre tervezett Emlékek bőröndjei című installáció. Az alkotást eredetileg tavaly október 23-án leplezték volna le, ám mint a projektért felelős Hybrid Art Managementtől megtudtuk, adminisztrációs okokból január végére csúszott az átadás.

hirdetés

Bőröndök az emlékekért a budapesti Szabadság téren Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Az 1956-os Emlékbizottság támogatásával létrejött Emlékek bőröndjei az 1956-os forradalom során elhunyt, meghurcolt, valamint a hazánkból elmenekült embereknek állít emléket. A Szabadság tér közepén, a nemzeti bank és az egykori tévészékház, illetve a megszállási emlékmű és a szovjet háborús emlékmű tengelyeinek metszéspontján lévő installáció bőröndökből áll össze, amelyek a hazájukat elhagyni kénytelen emberek fájdalmát, széttört álmait és bizonytalan jövőjét egyaránt szimbolizálhatják.

Az installáció kiegészül egy honlappal is, amely a www.emlekekborondjei.hu címen érhető el, de ha idekattint, közvetlenül odajut. Ennek célja, hogy az emlékezés mellett kultúrtörténeti kontextusba helyezze a korszakot, illetve bemutassa a külföldre menekülő, később hírnevet szerző magyarok életét. Ezzel is erősítve a társadalmi emlékezetet. A honlapon mások mellett Ferrari Violetta, Kovács László, Sylvia Plachy, Szipál Márton, Turay Ida, Zsigmond Vilmos, Andy Vajna, Cziffra György, Faludy György, Kristóf Ágota és Sárközi Mátyás életét mutatják be.

hirdetés